"PhotoMaraton", 14 Kasım'da fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek - Son Dakika

"PhotoMaraton", 14 Kasım'da fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek

17.10.2020 16:59

Sokak fotoğrafçılığı etkinliği "PhotoMaraton", 14 Kasım'da fotoğrafseverlerle buluşacak.

Sokak fotoğrafçılığı etkinliği "PhotoMaraton", 14 Kasım'da fotoğrafseverlerle buluşacak.

Coşkun Aral başkanlığındaki Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından bu yıl 3. kez İstanbul'da düzenlenecek olan etkinlik, Sirkeci-Beyazıt- Galata meydanlarında fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) destek verdiği ve Nikon'un ana sponsorluğunda yapılacak etkinlikte, toplam 100 bin lira değerinde ödül hediye edilecek.

Başvuruları "www.photomaraton.com" internet sitesi üzerinden alınan etkinlikte, dijital, analog, cep telefonu ve video kategorileri bulunuyor.

Amatör veya profesyonel, fotoğrafa gönül vermiş herkesin katılabileceği etkinlik, yeni tip koronavirüs önlemleri doğrultusunda Sirkeci Tren Garı'nda saat 10.30'da başlayacak.

Fotoğrafçılar Beyazıt ve Galata rotasını izleyerek turu saat 21.00'de Taksim meydanında bitirecekler.

İstanbul Valiliği, Fatih ve Beyoğlu Kaymakamlıkları tarafından onaylı, tema noktalarında sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınıp, ikramların yapılacağı PhotoMaraton'da, fotoğraf tutkunları çektikleri fotoğraflarla İstanbul'un görsel hafızasına ve tanıtımına katkıda bulunmuş olacak.

PhotoMaraton'un bu yılki yarışma jürisinde Coşkun Aral, Prof. Çetin Ergand, Dora Günel, Erol Doğaner, Gülnur Sözmen, İlyas Göçmen, Leyla Emektar, Nevzat Yıldırım ve Sevil Alkan yer alıyor.

Çekilecek fotoğrafların temalarını açıklayan tema belirleyicileri arasında da Adem Meleke, Aylin Erözcan, Erdem Silay, Mahmut Ceylan, Murathan Yıldız, Nurettin Sarı, Özlem Gün Bingöl, Sami Uçan, Şahin Dirican, Çağdaş Kul ve Nezihi Gözen gibi isimler bulunuyor.

Kazananların açıklanacağı ödül töreni, 20 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi Sadabat Salonu'nda gerçekleşecek. Tören kapsamında birbirinden deneyimli isimlerden konuşmalar, paneller, stant aktiviteleri, imza törenleri ve workshoplar düzenlenecek.

Ayrıca finale kalan fotoğrafların sergisi de ödül gününde, katılımcıların beğenisine sunulacak.

Coşkun Aral, İstanbul, Sirkeci, Kasım, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'PhotoMaraton', 14 Kasım'da fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek - Son Dakika

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