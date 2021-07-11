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Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Olay yerindeki varilin içinde bulunan izmarit, katilin annesine ait çıktı - Son Dakika

Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Olay yerindeki varilin içinde bulunan izmarit, katilin annesine ait çıktı

11.07.2021 10:06

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in davasında, Gültekin'in ailesinin avukatları, katilin annesi Ayten A., babası Selim A. ve Şükrü Gökhan O.'dan da şikayetçi olmuş; ancak haklarındaki kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapor davanın seyrini değiştirdi. Raporda, olay yerindeki varil içinde bulunan izmaritin, anne Ayten A.'nın DNA'sı ile eşleştiği öğrenildi. 3 şüpheli hakkında iddianname hazırlanacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. 5 gün sonra yapılan soruşturmanın ardından Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

TALİHSİZ KADININ CANSIZ BEDENİ KISMEN YANMIŞ OLARAK BULUNDU

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen 15 Şubat'taki duruşmada, Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Olay yerindeki varilin içinde bulunan izmarit, katilin annesine ait çıktı

KATİLİN ANNE VE BABASINDAN DA ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Hunharca cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in ailesi avukatları Dr. Avukat Rezan Epözdemir aracılığıyla sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten A., babası Selim A. ve Şükrü Gökhan O'.nun suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini belirterek şikayetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Pınar Gültekin cinayetini soruşturan Muğla Cumhuriyet Savcılığı şüpheliler hakkında 2 Ekim'de ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine karar verdi. Avukat Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı'nca kanun yarına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı bozarak 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesine karar verdi.

Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Olay yerindeki varilin içinde bulunan izmarit, katilin annesine ait çıktı

İZMARİT ANNENİN DNA'SI İLE UYUMLU ÇIKTI

Kararda, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca düzenlenen 18 Ağustos 2020 tarihli raporda, olay yerinde bulunan bir varil içerisinden ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan ve Ayten A.'nın DNA profiliyle uyumlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Kararda, şüphelilerin, dosyadaki mevcut tespit ve deliller ışığında, kasten öldürme olayından sonraki bir zaman diliminde olay mahalline gittikleri yönünde kuşku bulunmayan ve orada bulunma sebeplerini izah noktasında çelişkiye düştüğü, haklarında 5271 sayılı CMK'nın 170/2. maddesi uyarınca iddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe bulunduğu, şüphelilere yüklenen suçun işlenip işlenmediğinin, lehine ve aleyhine toplanacak tüm kanıtların mahkemece, birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerektiği anlaşılmakla, kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karara yönelik itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verildiğine yer verildi.

Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Olay yerindeki varilin içinde bulunan izmarit, katilin annesine ait çıktı

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, Dna, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Olay yerindeki varilin içinde bulunan izmarit, katilin annesine ait çıktı - Son Dakika


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