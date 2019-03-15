Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka Ligde Çıkış Arıyor

Pınar Karşıyaka Ligde Çıkış Arıyor

13 dakika önce

FIBA Europe Cup'ta hafta içinde BC Ventspils'i eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka, üst üste 2 galibiyete hasret kaldığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın son dönemin formda takımı Banvit'i konuk edecek.

Pınar Karşıyaka Ligde Çıkış Arıyor, System.String[]


FIBA Europe Cup'ta hafta içinde BC Ventspils'i eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka, üst üste 2 galibiyete hasret kaldığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın son dönemin formda takımı Banvit'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.15'te start alacak.

Ligde evinde Galatasaray Doğa Sigorta galibiyetinin ardından Darüşşafaka Tekfen'e deplasmanda yenilen Karşıyaka, 19 maçta 8 galibiyet elde etti. Kaf-Kaf, Play-Off hedefinin 2 galibiyet gerisinde 9'uncu sırada yer alıyor. Pınar Karşıyaka'nın eski çalıştırıcılarından Hakan Demir göreve geldikten sonra çıkışa geçen Banvit'in ise 18 maçta 8 galibiyeti var. Yeşil-kırmızılı ekip ligde kazanıp Europe Cup çeyrek finalinde 20 Mart Çarşamba günü Dinamo Sassari'yle oynayacağı ilk maç öncesi moral tazelemeyi hedefliyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:07 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cedi Osman'lı Cleveland, Orlando'ya Yenildi Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Katılmayan Arda Turan: Kulüp İzin Vermiyor

Antalyasporlu Serdar Özkan'ın Annesi Hayatını Kaybetti Şenol Güneş'in, Burak Yılmaz'ı Milli Takım'a Davet Etmesi Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:20:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka Ligde Çıkış Arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]