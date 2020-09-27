Pınar Karşıyaka-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 92-55

SALON: Mustafa Kemal Atataürk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Altuğ Köselerli (xx), Polat Parlak (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xx) 9, Onuralp (xxx) 14, Metecan (xxx) 15, M'Baye (x), Semih (xx) 8, Henry (xxx) 18, Kennedy (xx) 6, Yunus (xxx) 10, Nusret (xx) 8, Mahir (x) 1, Çağatay (x) 3LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Neal (xxx) 22, Caner (xx) 8, Murat Can (x) 3, İbrahim (xx) 5, Doğukan (x) 3, Tufan (xx) 9, Sercan (x), Mustafa (x) 1, Fırat (x) 41.PERİYOT: 24-20İLK YARI: 44-353.PERİYOT: 58-47ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka , sezonun ilk maçında ligin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u farklı yendi: 92-55.Geçen sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan ligi ikinci sırada bitiren, yeni sezona da galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka'da Henry 18, Metecan 15, Onuralp 14 sayıyla skora katkı yaptı. Ek başvuru süreci sonrası Basketbol Federasyonu tarafından Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e tarihinde ilk kez henüz geçen hafta dahil edilip kadrosunu takviye edemeyen Fethiye, maç için İzmir 'e 1'i yabancı 10 oyuncuyla geldi. Muğla temsilcisinin maçtan 1 gün önce renklerine bağladığı yabancı oyuncu Elgin Cook kadroda yer almadı. Fethiye'nin tek yabancısı Neal, attığı 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Karşıyaka'nın Metecan'ın skorer oyunuyla etkili olduğu ilk periyot konuk ekipten Neal'ın son saniye üçlüğüyle 24-20 ev sahibi lehine sonuçlandı. İkinci periyotta yeşil-kırmızılılar yabancıları Henry, Taylor ve Kennedy'le farkı 9 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı sonunda soyunma odasına 44-35 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyot 58-47 bitti. Son periyotta gaza basıp 34 sayı atarken rakibine yalnız 8 sayı şansı tanıyan Karşıyaka salondan galip ayrıldı.