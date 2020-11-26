Pınar Karşıyaka'nın zorlu programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde takımda yaşanan 7 koronavirüs vakasının ardından çıktığı ilk maçta HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u farklı yenerek 7 maçta 5'inci galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, milli ara sonrası çok zorlu bir periyoda girecek. Daha önce koronavirüs vakaları nedeniyle ligde 2, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 1 maçı ertelenen Pınar Karşıyaka, 12 gün içinde 3'ü deplasmanda 5 maç oynayacak. Kaf-Kaf, aralık ayı içinde ligde ve Avrupa'da 9 karşılaşmaya çıkacak. Milli maçların ardından 1 Aralık Salı günü Anadolu Efes'e konuk olacak Karşıyaka, 4 Aralık Cuma günü Bahçeşehir Koleji'ni erteleme sınavında ağırlayıp 2 gün sonra 6 Aralık'ta Bursaspor deplasmanında terleyecek.

Bursa deplasmanı sonrası Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'da Brose Baskets Bamberg'e konuk olacak yeşil-kırmızılı ekip, 12 Aralık'ta ligde Fenerbahçe Beko'yla evinde oynayacak. Fenerbahçe sınavı sonrası 16 Aralık'ta yine Süper Lig'deki erteleme maçında Büyükçekmece deplasmanına çıkacak İzmir temsilcisi, 19 Aralık'ta ise tekrar İstanbul deplasmanında Galatasaray'la rakip olacak. Pınar Karşıyaka zorlu aralık ayını 23 Aralık'ta Avrupa'da iç sahadaki Bamberg mücadelesi ve 27 Aralık'ta yine evinde çıkacağı OGM Ormanspor randevusayla tamamlayacak.