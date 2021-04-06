PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.06 artışla başladı, dolar 8.13 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.06 artışla 1,442.88 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.06, BIST Mali Endeks yüzde 0.01, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.01 artıdaydı.

ABD ekonomisindeki güçlü toparlanma işaretlerine karşın, ABD Hazine tahvil getirilerinin yakın zamanda ulaştığı zirveden düşmesinin etkisiyle, dolar büyük para birimlerinin oluşturduğu sepet kur karşısında geriledi ve dolar endeksi de 92.66 düzeyine kadar indi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0868 lira ve en yüksek 8.1548 lirayı gördükten sonra, 8.13 – 8.14 lira aralığında,euro en düşük 9.5657 lira ve en yüksek 9.6339 lirayı gördükten sonra, 9.60 – 9.61 lira aralığında,sterlin en düşük 11.2604 lira ve en yüksek 11.3388 lirayı gördükten sonra 11.29 – 11.30 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17996 - 1.18217 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.17997 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, Küresel piyasalarda risk iştahının dünü iyimser bir seyir ile tamamladığı belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı: "ABD'de Mart ayı hizmet sektörü aktivite endeksi beklentilerin üzerinde gelirken, finansal piyasalarda geçen haftadan kalan iyimserlik devam etti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı bir konuşmada G20 ülkeleriyle birlikte küresel asgari kurumlar vergisi üzerinde çalıştıklarını belirterek, küresel ekonominin çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinde daha eşit bir oyun alanına dayalı olarak gelişmesini, inovasyonu, büyümeyi ve refahı teşvik etmesini sağlamak için küreselbir asgari vergi kullanılabileceğini söyledi. "Dünya genelinde hisse senetleri yükselirken, dolar hem gelişmiş diğer ekonomilerin hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında geriledi. ABD tahvil faizi 4 baz puan yükselişle yüzde 1.72'ye çıkarken, ham petrol fiyatlarında yüzde 4.2'lik sert bir gerileme yaşandı."Petroldeki düşüşte ise ABD, İran ve diğer tarafları arasında gerçekleşecek nükleer anlaşmaya dair iyimserlik etkili oldu.Türk finansal varlıkl ar karı şık bir seyir izledi. Mart ayı enflasyonu büyük ölçüde beklentilerle uyumlu artarken, detaylar Nisan'da yükselişin devam edebileceğini ortaya koydu. "Bu ortamda küresel eğilimlerle uyumlu olarak Borsa İstanbul gösterge 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 0.8 ve yüzde 0.7 artarken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.3 değer kazandı. Ülke risk primi yatay kalırken, küresel faizlerdeki yükselişle birlikte, tahvil faizleri yükseldi.Yeni güne ise küresel piyasalar kırılgan bir başlangıç yaptı. Avustralya Merkez Bankası (RBA) bu sabah beklentiler dahilinde para politikası duruşunu değiştirmezken, Archegos krizinin devam eden yan etkileri ve ABD Hazine Bakanı Yellen'ın mesajları ile geçen hafta açıklanan mali paketin finansmanın ilave vergilerle sağlanabileceği kaygıları bazı finansal varlıkları satış baskısı altında tutuyor.

"Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporu ve Euro Bölgesi Şubat ayı işsizlik oranı takip edilecek. Yurtiçinde TCMB dünkü enflasyona ilişkin değerlendirmesini ve reel efektif döviz kuru verilerini yayınlayacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."