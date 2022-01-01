Üye Girişi
Son dakika haber | PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı - Son Dakika

Son dakika haber | PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı

01.01.2022 15:17

Son dakika haberleri... - PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesinde 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 23 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

- PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesinde 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 23 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesinde 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce katledilen 6'sı çocuk, 9'u kadın, 1'i korucu 23 vatandaş için anma töreni düzenlendi. Törene İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ilk konuşmayı şehit yakını Muhsin Çiçek yaptı. Çiçek, "01 Ocak 1995'te Hamzalı köyüne gelen bir grup PKK terör örgütü mensubu, biri güvenlik korucusu olmak üzere toplam 20 vatandaşımızın şehit edildiği gündür, PKK terör örgütü mensupları yaptıkları bu katliama yetinmemiş, aynı yılın Mart ve Haziran aylarında üç vatandaşımızı daha şehit ederek yüreklerimizi bir kez daha dağlamıştır. Bu üç olayda Hamzalı köyümüz toplam 23 şehit vermiştir. Terör örgütü mensupları kundaktaki çaresiz, dünyada habersiz ve insanoğlunun en masumu olan bebekleri bile hedef alarak katledilmiştir. Bugün terörü ve burada bu katliamı yapanları bir kez daha lanetliyoruz. Kendileri sözde insan hakları savunucusu, sözde Kürt halkının iyiliği isteyenler olarak adlandırılıp en doğal insan hakkı olan yaşama hakkını bile hiçe sayarak böyle bir katliamı yapan, kendi halkına zulmeden terör örgütü kadar onlara kucak açan ve destek verenler gelin sizde görün bu katliamda en az sizlerde onlar kadar katil, bu katliamda sorumlu ve onlar kadar suçlu katilsiniz. Ellerinize bulaşmış masum kanlı ihtiyar çıkarabilirsiniz, ancak vicdanınıza hesap veremeyeceksiniz, dedeleri Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşında yan yana, omuz omuza savaşıp birlikte şehadet şerbetti içen kutsal kanları aynı toprağa karışan bir milleti bölmeye yönelik oyunlar hiç bir zaman başarılı olmayacaktır. Büyüklerimiz Hamzalı'da terör örgütüne karşı silahlanarak dik durmuş, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmış bedel olarak da kanlarını akıtmışlardır. Biz gençler biliyoruz ki toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu gün bu topraklarda PKK ne de başka soysuzlara fırsat vermeyeceğimizi herkesçe bilinmelidir" dedi.

Ardından bir konuşma yapan Kaymakam Gözlet, PKK'lı teröristlerin 1 Ocak 1995 ve 16 Mart 1995'te gerçekleştirdikleri iki saldırıda 23 kişiyi katlettiklerini anımsattı. Kaymakam Gözlet, "1995 yılında iki farklı saldırıda burada 23 tane canımız yandı. Terör örgütü, katil yüzünü, cani yüzünü o zaman da gösterdi,Ondan sonraki zamanda da göstermeye devam etti. İlçemizde terörle mücadelede geçmişten bugüne kadar şehit olmuş bütün vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyor, gazilerimize de sağlık sıhhat diliyorum. Muhsin Çiçek'in biraz önce anlattığı gibi onlar aileleri ile bu bedeli ödediler burada. 27 yıl önce, yılbaşını kutlamaya geliyoruz diyerek, bu ilçede, namusu için helal davaları için, vatanları için, bayrakları için, kendi namuslarını, izzetlerini koruyacağız diye korucu oldular diye bu köye baskın veren hain PKK terör örgütünün yaptıkları bu. Elhamdülillah bugün devletimizin gücü ortada. Herkes istediği zaman istediği anda istediği yere gidip gelebiliyor, imkanlarını olanaklarını devletimiz buraya seferber etmiş. Bu insanların başka bir amacı yoktu. Başka bir davası yoktu. Bir yere ava çıkmaya bir yere gitmek gibi bir dertleri yoktu. Sadece tek amaçları o günde, bugün yaşadıkları düzeni yaşamaktı, istedikleri tek şey helal bir şekilde namusları, izzetlerini korunmuş, bir şekilde burada aileleriyle beraber yaşamaktı. Köylerinde gidecekleri bir yer varsa gidebilmek. Buraya kimsenin baskısı olmasın. Tarlaya giderken birine rüşvet vermeyeyim. Köyümdeki ağacını keserken birine bir daha bir rüşveti vermeyeyim ve kestireyim tek davaları buydu. Bu günah değil tabi ki de, yani elhamdülillah devletimiz bugün güçlü. Bugün onların arzu ettiği ortama çok şükür kavuştular bizi ve bundan sonra daha geri gitmeyecek. Hep ileri gidecek, inşallah gelişmeye devam edecek bir sürecimiz, geçmişten bugüne, Malazgirt'ten bugüne, bu coğrafyada Kürt, Türk, Çerkez, bütün Müslüman nüfus, Müslüman olmasa da bu bayrak altında birlik altında yer almak isteyen bütün nüfus tek bir amaç uğruna mücadele ettiler. Kendi bağımsızlıkları kendi helal ekmekleri uğruna ve buna karşı çıkmak isteyenler o gün de vardı. Bugün de var. Bugün azalarak gidiyorlar, inşallah sonlarını olacak. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Emanetleri bizim emanetimiz hep başımızın üzerinde yerleri var" diye konuştu.

Anma töreni, Müezzin İdris Koçaağa'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program İlçe Müftüsü Hakan Çağıran'ın okumuş olduğu duanın ardından son buldu.

Son dakika haber | PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı
Son dakika haber | PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı
Son dakika haber | PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı
Son dakika haber | PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı
Son dakika haber | PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı
Son dakika haber | PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı

YORUMLAR
500

Hisarcık, Şehit, Ocak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı - Son Dakika


Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın yeni imajı beğeni topladı Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın yeni imajı beğeni topladı         
16:16
Büyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayi sahibi: Kendime çıkmış gibi seviniyorum Büyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayi sahibi: Kendime çıkmış gibi seviniyorum         
16:11
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş         
14:35
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü         
12:08
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü         
01:00
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti         
00:04
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt         
17:09
Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı         
17:04

Son Dakika Haberleri
16:15 Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın yeni imajı beğeni topladı
16:11 Büyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayi sahibi: Kendime çıkmış gibi seviniyorum
16:01 Bolu Belediyesi'nin yabancılara yönelik tepki çeken uygulamaları için mahkeme kararını verdi, yürütmeyi durduruldu
15:46 Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi
15:20 Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı
15:19 Sosyal medya elektrik zammını konuşuyor! İşte gelen tepkiler
15:18 Çalışanlar bunu merak ediyor! İşte 2022 yılındaki resmi ve dini bayramlar
14:49 Yılbaşı gecesi yaşanan yol kavgası cinayetle sonuçlandı! O anlar saniye saniye kamerada
14:41 Yılbaşı eğlencesinde "öldü" denilen gencin intihar ettiği anlaşıldı
14:35 Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 16:29:55. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement