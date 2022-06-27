İhbarda, HDP Milletvekili Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Saatçioğlu'nun Kandil'e giderek PKK'lı teröristlerin sözde yöneticileriyle görüşmeler yaptığı belirtilerek, bu görüşmelere ilişkin bazı fotoğraflar paylaşılmıştı. Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Cihad Saatçioğlu'nun soyadını mahkeme kararıyla "Cemre" olarak değiştirdiğini ve Bayramiç'te yaşadığını tespit etmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE - PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları olan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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