Polis ekipleri, İETT otobüsünde izin belgesi kontrolü yaptı - Son Dakika

Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar bugün de boş kaldı. Denetimlere devam eden polis ekipleri, İETT otobüsünde ve araçlarda izin belgesi kontrolü yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde cuma günü saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İnsanların yoğun olarak kullandığı Balmumcu Kavşağı'nda ise, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi. Ekipler, araçları tek tek durdurup izin belgelerinin olup olmadığına baktı. Otobüsteki vatandaşların da izin belgeleri kontrol edildi. Kısıtlamadan muaf olanlar ve izin belgesi bulunanlar denetim noktalarından geçti. - İSTANBUL