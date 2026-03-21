Polis memuru kardeşlerin kavgası aile faciasıyla sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis memuru kardeşlerin kavgası aile faciasıyla sona erdi

Polis memuru kardeşlerin kavgası aile faciasıyla sona erdi
21.03.2026 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram izni için Isparta'ya gelen polis memuru iki kardeş arasında evde başlayıp araçta devam eden tartışma faciayla bitti. Silahı başına dayayan polis memuru oğlunu gören baba, kendi silahını çıkartıp müdahale etmek istediği sırada tabancalardan biri ateş aldı. Polis memuru oğul hayatını kaybetti, baba ise yaralandı. Kurşunun kimin silahından çıktığı henüz belirlenemedi.

Bayram izni için memleketleri Isparta'ya gelen Antalya'da görevli polis memuru Ömer A. ile Denizli'de görevli polis memuru kardeşi Deniz A., evde yaşanan aile içi tartışmanın sonrasında anne ve babaları ile birlikte aynı araca binip evden ayrıldı.

SİLAHI BAŞINA DAYAYAN OĞLUNA MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

Tartışma araçta da devam edince ikametlerin önüne geldiklerinde anne araçtan inip eve gitti. Devam eden tartışma sırasında Deniz A., bir anda bağırarak silahını çıkartıp kendi kafasına doğrulttu. Ardından baba Mustafa A. da beylik tabancasını çıkararak araçtan indi. Silahları birbirlerinden almak isterken yaşanan arbede sırasında, tarafların tabancalarından birinin bir anda ateş alması sonucu baba M.A. ile oğlu Deniz A. boyunlarından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis kardeşlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

OĞLU HAYATINI KAYBETTİ, BABA YARALANDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesine ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Deniz A., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa A.'nın Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, olayda yaralanmayan ancak tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Ömer A.'nın da aynı hastanede gözetim altında olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde 2 tabanca, 1 boş kovan ve 1 dolu fişek ele geçirilerek incelemeye alındı. Kurşunun ise kimin silahından çıktığının henüz tespit edilemediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Isparta, Polis, Hukuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Polis memuru kardeşlerin kavgası aile faciasıyla sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 19:13:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Polis memuru kardeşlerin kavgası aile faciasıyla sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.