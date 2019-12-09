Son Dakika Haberleri: Polis kıyafetiyle yakalandı "Dizi setinde çalışıyorum" dedi
Son Dakika 3. Sayfa Polis kıyafetiyle yakalandı 'Dizi setinde çalışıyorum' dedi - Son Dakika

Polis kıyafetiyle yakalandı "Dizi setinde çalışıyorum" dedi

7 saat önce

İstanbul'un Şişli ilçesinde polis armalı mont ve telsizle dolaşan bir kişi mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Polis kıyafetiyle yakalandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde polis armalı mont ve telsizle dolaşan bir kişi mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Dizi setinde çalıştığını söyleyen şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı.


İddiaya göre, "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında 1 Aralık gecesi Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde sivil montunda Türk bayrağı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü arması bulunan ve telsiz taşıdığı görülen bir şüpheliyi durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Durdurulan 19 yaşındaki A.Ü. K., bekçilere verdiği ifadede, dizi setinde çalıştığını söyledi. Polis olmadığı ve dizi setinde çalışmadığı anlaşılan K., bekçilerce gözaltına alınarak polise teslim edildi.


Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen A.Ü.K.'nın üzerinde yapılan aramada, sivil bir montta Türk bayrağı ile polis arması ve polis telsizi ele geçirildi.


Polisteki ifade işlemlerinin ardından Türk Ceza Kanununun 264. Maddesi olan "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma" suçundan hakkında işlem yapılan A.Ü.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İstanbul, Şişli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:34 Kaynak: İHA
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