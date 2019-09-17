Polis kurşunuyla ölüm davasında sanık 7,5 yıl hapse çarptırıldı

ESENYURT'ta silahından çıkan kurşunla 16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış Topkara'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru H.D.S. Yargıtay 'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi , sanık H.D.S.'yi "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Daire, sanığın tutuklulukta kaldığı günler, sabit ikametgah sahibi oluşu ve verilen cezanın süresini de dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce görülen davaya tutuklu sanık H.D.S. ile taraf avukatları katıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Ömer Barış Topkara'nın babası Seyfettin Topkara da duruşmaya müşteki olarak katıldı.

"SANIĞIN EYLEMİ KASTEN ÖLDÜRME NİTELİĞİNDEDİR"

Topkara Ailesi'nin avukatı Fatih Köse, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamının usul ve yasaya uygun olmadığını belirterek, "Dairenizin bu karara karşı direnmesini istiyoruz. Sanığın eylemi kasten öldürme niteliğindedir. Eylem kasten başlamıştır. Dolayısı ile taksirle sonuçlanması mümkün değildir. Daireniz bilinçli taksir olduğunu düşünüyorsa eylemin kasten başladığı ve daha ağır netice meydana geldiğine göre TCK 87/4 maddesinin dikkate alınması ve nitelikli yaralama neticesi öldürme suçundan cezalandırılmasını isterim" dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Avukatı da Yargıtay bozma ilamına uyulmasını isteyerek, "Sanık olay tarihinde 5 aylık polis memurudur. Olay kaza sonucu olmuştur. Olayda bilinçli taksir de yoktur. Müvekkilim 2 yıl 7 aydır tutukludur. Müvekkilime adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini isterim" dedi.

"SUÇSUZUM"

Söz verilen sanık H.D.S., "Olaydan dolayı üzgünüm. Suçsuzum, mağdurum. Beraatimi isterim" dedi.

7.5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ, SANIK TAHLİYE OLDU

Davayı karara bağlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yüklenen 'Nitelikli öldürme" suçunun taksirle öldürme suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun "Bilinçli taksirle öldürmeden işlendiğinden cezayı 9 yıla yükselten Daire, sanığın duruşmadaki hal ve tavrı lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul ederek cezayı 7 yıl 6 'aya düşürdü. Daire, sanığın tutuklulukta kaldığı günler, sabit ikametgah sahibi oluşu ve verilen cezanın süresini de dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

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