Polis memuru 'koş oğlum' dedi son 1 dakika kala sınava yetiştirdi - Son Dakika

VAN'da, YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye, yanlışlıkla ikinci oturum belgeleriyle gelen Abdullah Milas'ın (18) yardımına okulda görevli polis memuru Nurhayat Üstündağ, yetişti. Özel otomobiliyle, en yakın karakola götürüp, sınav belgelerinin bilgisayardan çıktısını alarak, geri getirdiği Milas'ı okul bahçesinde, "Koş oğlum" diyerek sınava yetiştiren Üstündağ, gözyaşlarını tutamayarak, "1 dakika kala sınava yetiştirdim. Şükür diyorum" şeklinde konuştu.

Abdullah Milas, Yükseköğrenim Kurumu sınavı için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden, Van Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'ne geldi. Sınav salonuna alındıktan sonra ise bir sonraki oturumun giriş belgelerini getirdiğini fark etti. Sınav görevlileri tarafından dışarı çıkartılan Milas, çevredekilerden yardım isterken, devreye 2 çocuk annesi polis memuru Nurhayat Üstündağ, girdi. Üstündağ, sınava 10 dakika kala, Milas'ı özel otomobiline alıp, en yakın polis merkezine götürdü. Burada, gencin, sınav giriş belgelerinin bilgisayardan çıktısını aldı. Ardından da aynı hızla Milas'ı okula getirdi. Sınava dakikalar kala geldikleri okul önünde Abdullah Milas'ı "Koş oğlum" diyerek, sınav salonuna sokan polis memuru, Üstündağ, yaşananları gözyaşları içinde şöyle anlattı:

"Öğrenci, sınava 10 dakika kala geldi, yanlışlıkla yarınki sınav giriş belgesini aldığını söyledi. Bir anne, bir polis memuru olarak yardım etmem gerektiğini düşündüm. 'Yürü oğlum gidiyoruz' dedim. Bostaniçi Karakolu'na gittik. Özel aracımla çocuğumuzu götürdüm. Sınav giriş belgesini aldım. 1 dakika kala sınava yetiştirdim. Şükür diyorum inşallah iyi geçmiştir sınavı."

Polis memuru Serdar Can da "Arkadaşımız Nurhayat Üstündağ ile öğrencimize yardımcı olmaya çalıştık. Sınava yetişmesinden çok mutlu olduk" dedi.

'SINAVA GİRMEME VESİLE OLDULAR'

Abdullah Milas ise son anda kendisini sınava yetiştiren polis memurlarına çok teşekkür etti. Milas, "Yanlış belgeyle gelmiştim. Sınava 10 dakika kalmıştı. Sağ olsun polis abla çok yardımcı oldu, sınava girmeme vesile oldu. Bana yardımcı olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Milas, iyi geçtiğini söylediği sınav sonrası ekip otosuyla, evine bırakıldı.

Polis memurunun Milas'ı sınava yetiştirdiği anlara tanıklık eden Saliha Fırtına ise "Polis memurlarına teşekkür ediyoruz. Özellikle kadın polis memurunu canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Melek Ece de "Gerçekten çok duygulandık. Burada bizler için bekleyen polis memurlarına çok teşekkür ederiz" diye konuştu.