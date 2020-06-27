Polis memuru 'koş oğlum' dedi son 1 dakika kala sınava yetiştirdi - Son Dakika

VAN'da, YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye, yanlışlıkla ikinci oturum belgeleriyle gelen Abdullah Milas'ın (18) yardımına okulda görevli polis memuru Nurhayat Üstündağ, yetişti. Özel otomobiliyle, en yakın karakola götürüp, sınav belgelerinin bilgisayardan çıktısını alarak, geri getirdiği Milas'ı okul bahçesinde, "Koş oğlum" diyerek sınava yetiştiren Üstündağ, gözyaşlarını tutamayarak, "1 dakika kala sınava yetiştirdim. Şükür diyorum" şeklinde konuştu.
Abdullah Milas, Yükseköğrenim Kurumu sınavı için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden, Van Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'ne geldi. Sınav salonuna alındıktan sonra ise bir sonraki oturumun giriş belgelerini getirdiğini fark etti. Sınav görevlileri tarafından dışarı çıkartılan Milas, çevredekilerden yardım isterken, devreye 2 çocuk annesi polis memuru Nurhayat Üstündağ, girdi. Üstündağ, sınava 10 dakika kala, Milas'ı özel otomobiline alıp, en yakın polis merkezine götürdü. Burada, gencin, sınav giriş belgelerinin bilgisayardan çıktısını aldı. Ardından da aynı hızla Milas'ı okula getirdi. Sınava dakikalar kala geldikleri okul önünde Abdullah Milas'ı "Koş oğlum" diyerek, sınav salonuna sokan polis memuru, Üstündağ, yaşananları gözyaşları içinde şöyle anlattı: