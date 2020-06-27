Polis memuru 'koş oğlum' dedi son 1 dakika kala sınava yetiştirdi - Son Dakika

Polis memuru 'koş oğlum' dedi son 1 dakika kala sınava yetiştirdi

VAN'da, YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye, yanlışlıkla ikinci oturum belgeleriyle gelen Abdullah Milas'ın (18) yardımına okulda görevli polis memuru Nurhayat Üstündağ, yetişti.

VAN'da, YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye, yanlışlıkla ikinci oturum belgeleriyle gelen Abdullah Milas'ın (18) yardımına okulda görevli polis memuru Nurhayat Üstündağ, yetişti. Özel otomobiliyle, en yakın karakola götürüp, sınav belgelerinin bilgisayardan çıktısını alarak, geri getirdiği Milas'ı okul bahçesinde, "Koş oğlum" diyerek sınava yetiştiren Üstündağ, gözyaşlarını tutamayarak, "1 dakika kala sınava yetiştirdim. Şükür diyorum" şeklinde konuştu.

Abdullah Milas, Yükseköğrenim Kurumu sınavı için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden, Van Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'ne geldi. Sınav salonuna alındıktan sonra ise bir sonraki oturumun giriş belgelerini getirdiğini fark etti. Sınav görevlileri tarafından dışarı çıkartılan Milas, çevredekilerden yardım isterken, devreye 2 çocuk annesi polis memuru Nurhayat Üstündağ, girdi. Üstündağ, sınava 10 dakika kala, Milas'ı özel otomobiline alıp, en yakın polis merkezine götürdü. Burada, gencin, sınav giriş belgelerinin bilgisayardan çıktısını aldı. Ardından da aynı hızla Milas'ı okula getirdi. Sınava dakikalar kala geldikleri okul önünde Abdullah Milas'ı "Koş oğlum" diyerek, sınav salonuna sokan polis memuru, Üstündağ, yaşananları gözyaşları içinde şöyle anlattı:

Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
"Öğrenci, sınava 10 dakika kala geldi, yanlışlıkla yarınki sınav giriş belgesini aldığını söyledi. Bir anne, bir polis memuru olarak yardım etmem gerektiğini düşündüm. 'Yürü oğlum gidiyoruz' dedim. Bostaniçi Karakolu'na gittik. Özel aracımla çocuğumuzu götürdüm. Sınav giriş belgesini aldım. 1 dakika kala sınava yetiştirdim. Şükür diyorum inşallah iyi geçmiştir sınavı."

Polis memuru Serdar Can da "Arkadaşımız Nurhayat Üstündağ ile öğrencimize yardımcı olmaya çalıştık. Sınava yetişmesinden çok mutlu olduk" dedi.

'SINAVA GİRMEME VESİLE OLDULAR'

Abdullah Milas ise son anda kendisini sınava yetiştiren polis memurlarına çok teşekkür etti. Milas, "Yanlış belgeyle gelmiştim.  Sınava 10 dakika kalmıştı. Sağ olsun polis abla çok yardımcı oldu, sınava girmeme vesile oldu. Bana yardımcı olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Milas, iyi geçtiğini söylediği sınav sonrası ekip otosuyla, evine bırakıldı.

Polis memurunun Milas'ı sınava yetiştirdiği anlara tanıklık eden Saliha Fırtına ise "Polis memurlarına teşekkür ediyoruz. Özellikle kadın polis memurunu canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Melek Ece de "Gerçekten çok duygulandık. Burada bizler için bekleyen polis memurlarına çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

?


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Milas, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis memuru 'koş oğlum' dedi son 1 dakika kala sınava yetiştirdi - Son Dakika

Son Dakika

22:07 Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı 21:32 Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:47 Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
23:05
Cem Yılmaz'dan kendi filminin duyurusunu yapmayan Netflix'e tepki: Tweet atma mı dediler
22:58
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
22:06
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
21:39
Arkadaşlarıyla otururken zerine su deposu düşen genç, toprağa verildi
21:37
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
21:31
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
21:23
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
21:17
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
21:04
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
20:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 23:17:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis memuru 'koş oğlum' dedi son 1 dakika kala sınava yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]