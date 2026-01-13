Polis Memuru ve Eşi Uyuşturucu Kaçakçılığından Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Polis Memuru ve Eşi Uyuşturucu Kaçakçılığından Hapis Cezası Aldı

Polis Memuru ve Eşi Uyuşturucu Kaçakçılığından Hapis Cezası Aldı
13.01.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan polis memuru ve eşi, 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KONYA'da polisin ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonrası 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan, daha önce uyuşturucu suçlularını yakalattığı için ödül alan polis memuru Cumhur Acarca ve yanındaki eşi Nurcan Acarca, 26 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerinin ortak çalışması sonucu 29 Ekim 2021'de Ereğli yolunda, Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur Acarca'nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında Acarca, uygulama noktasındaki polis memuru Y.N.'ye çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği Acarca, Ereğli- Adana kara yolunda başka bir araca çarptı. Bir süre sonra yakalanan Acarca, gözaltına alınmak istemeyince arbede yaşandı. Bu arbedede polis memurlarından S.Ş.'nin parmağı kırılırken, Ö.C. ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. Acarca ile yanındaki eşi Nurcan Acarca gözaltına alındı. Yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Cumhur Acarca'nın takip sırasında yol kenarına attığı 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ile 2 tabanca ele geçirildi. Cumhur Acarca ifadesinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ, TERÖR SAVCISI DA TUTUKLANDI

Polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirmesinin ardından Adana'da Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı Osman Yarbaş'ın uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olduğu tespit edildi. Yapılan 3 ayrı operasyonda 43 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, toplamda 21 kişi gözaltına alındı. Operasyonlardan sonra savcı Yarbaş görevinden uzaklaştırıldı. O dönem 10'u tutuklu 21 kişi için haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından 19 yılla 48 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCI'YA 6 YIL HAPİS

Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 kişinin yargılandığı dava, 9 Ocak'ta karara bağlandı. Mahkeme heyeti, tutukluluğunun ardından ara kararla serbest bırakılan ve süreç içinde mesleğinden ihraç edilen Osman Yarbaş için 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan beraat, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Heyet, uyuşturucu maddenin eroin olması nedeniyle cezayı önce 21 yıla, ardından suçu birden fazla kişiyle işlenmesi nedeniyle 31 yıl 6 aya çıkardı. Ancak suçun işlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle ceza 15 yıl 9 aya, TCK'nın 39/1 maddesi gereğince de verilen cezanın ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası kapsamı dışında kaldığı için 8 yıla indirildi. Mahkeme son olarak takdir indirimi uygulayarak eski savcı Yarbaş'ı, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

VALİDEN ÖDÜL ALMIŞTI

Adana'da 20 Mart 2019'da uyuşturucu taşıyanlara yönelik düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi tarafından ödüllendirilen iki polisten biri olan ve dava sürecinde mesleğinden ihraç edilen Cumhur Acarca ve eşi Nurcan Acarca ise 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan beraat etti. Çift, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 14 yıl ceza aldı. Bu ceza uyuşturucunun eroin olması nedeniyle önce 21 yıla, suçu birden fazla kişiyle işlenmesi nedeniyle 31 yıl 6 aya çıkarıldı. Heyet, takdir indirimi kullanarak çifti 26 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemede yargılanan diğer sanıklardan Yılmaz Yıldız, Selma Yıldız ve Mustafa Yıldız 20'şer yıl 7 ay, Veli Yıldız, Ahmet İpek ve Serhat Oruç 24'er yıl 9 ay, Adnan Turğay ve Abdullah Eyyüp Erin 12'şer yıl 2 ay, Semyan Kutluk 26 yıl 3 ay ve Bilal Tekin de 16 yıl hapis cezası aldı. Yargılanan Cahit Kutluk, Mazlum Kotluk, Ali Abay, Gökmen Kaplan, Güler Tekin, Mehmet Barış Yılmaz, Serhat Öncü ve Sekvan Tekin ise beraat etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Konya, Polis, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Memuru ve Eşi Uyuşturucu Kaçakçılığından Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
AK Parti’ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan’ın fotoğrafına selam durdu AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu

11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:16:35. #7.11#
SON DAKİKA: Polis Memuru ve Eşi Uyuşturucu Kaçakçılığından Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.