Polis Memuruna Zulüm İddiası

14.01.2026 23:24
CHP'li Murat Bakan, Aydın'da bir polis memurunun yaşadığı zulümleri ve baskıları gündeme getirdi.

(ANKARA)- Aydın'da bir polis memurunun "zulüm" yaşadığını gündeme getiren CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, "Bu ülkede polisin iki temel sorunu var: Birincisi özlük hakları, ikincisi amir baskısı. İçişleri Bakanlığı ise bunu ısrarla reddediyor. Önceki bakan reddetti, bu bakan da reddediyor; görmezden geliyorlar" dedi.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, polislerin yaşadığı sorunlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aydın'da bir polis memurunun "zulüm" yaşadığını savunan Bakan, sosyal medya hesabından video paylaşarak şunları söyledi:

"On yıldır söylüyorum. Bu ülkede polisin iki temel sorunu var: Birincisi özlük hakları, ikincisi amir baskısı. İçişleri Bakanlığı ise bunu ısrarla reddediyor. Önceki bakan reddetti, bu bakan da reddediyor; görmezden geliyorlar.

"İnsanlar canına kıyıyor, haykırıyor"

Ama gerçek ortada: İnsanlar canına kıyıyor, haykırıyor, arkasında not bırakıyor. Yine de yok sayıyorlar. Taş olsa taştan ses gelir; bunlarda ses yok. Bombacı Mülayim kardeşimin Vedat'ın yaşadıklarını cümle alem biliyor.

"Polis memurunu, hiçbir kamu yararı olmayan bir yerde nasıl görevlendirirsiniz?"

Bugün Aydın'da benzer bir tablo polis memuru Fehmi Çam'a yaşatılıyor. Ben soruyorum: Polis memurunu, hiçbir kamu yararı olmayan bir yerde nasıl görevlendirirsiniz? Devlet o polise maaş ödüyor. Şerefli Türk polisinin üniformasını giyiyor. Siz disiplin soruşturmasıyla, mahkemeyle, hukuki bir süreçle hareket etmiyorsunuz; görevlendirme adı altında cezalandırıyorsunuz. Bunun adı zulümdür. Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi insanlığınız yok? Aydın Emniyet Müdürü: Bu kadar sosyal medyada gündem oluyor, siz görmüyor musunuz? Bu milletin gözünün içine baka baka 'yok' diyemezsiniz. Bunun hesabını sorarız. Bu konu burada kalmayacak. Yarın Meclis'e taşıyacağım; soru önergesi vereceğim. Polis memuru garip değil, yalnız değil, çaresiz değil"

Kaynak: ANKA

