Polisi ölümle tehdit eden kadında "psikotik bozukluk" çıktı - Son Dakika
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Polisi ölümle tehdit eden kadında "psikotik bozukluk" çıktı

07.06.2022 00:57
Polisi ölümle tehdit eden kadında "psikotik bozukluk" çıktı

Adana'da polisi ölümle tehdit eden kadının cep telefonunun çalınmadığı gibi kadının iş yerlerine zarar verdiği ve kendisine "organik olmayan psikotik bozukluk" teşhisi konulduğu öğrenildi.

Adana'da polisi ölümle tehdit eden kadının cep telefonunun çalınmadığı gibi kadının iş yerlerine zarar verdiği ve kendisine "organik olmayan psikotik bozukluk" teşhisi konulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet A. (45) isimli kadın, Toros Caddesi'ndeki bir künefecide tatlı yedikten sonra iddiaya göre, ücretini ödemedi. Çalışanlar ödeme yapmasını söyleyince sinirlenen kadın, iş yerinin camlarını kırdı. Çalışanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bu kez polise tepki gösteren kadın cep telefonunun çalındığını öne sürüp hakaret etmeye başladı. İsmet A., "Karakola gidelim" diyen polise, "Beni mi tehdit ediyorsun? Telefonumun çalındığını söyleyip, ihbarda bulunuyorum. Benim üzerime geliyorsunuz. Sizi öldürürüm" diyerek tehditler savurdu. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan İsmet A.'nın, daha önce de aynı caddede bulunan başka iş yerlerinde yemek yiyip, parasını ödemediği ve çalışanlara saldırdığı öne sürüldü. Ayrıca İsmet A.'nın, kasten yaralama, tehdit, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan 10 kaydının bulunduğu belirtildi. Sokaktaki esnafa zor anlar yaşatan İsmet A.'nın, bir süre önce Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü, 'organik olmayan psikotik bozukluk' teşhisi konduğu öğrenildi.

Polis merkezine götürülen İsmet A. hakkında 'mala zarar verme' ve 'hakaretten' adli işlem uygulandı. - ADANA

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Polisi ölümle tehdit eden kadın, 'organik olmayan psikotik' çıktı Polisi ölümle tehdit eden kadın, 'organik olmayan psikotik' çıktı Adana'da 'Organik olmayan psikoz' hastası kadın ortalığı birbirine katıp, polisi tehdit etti Adana'da 'Organik olmayan psikoz' hastası kadın ortalığı birbirine katıp, polisi tehdit etti Telefonunun çalındığını iddia eden kadın, polislere hakaretler savurdu! Telefonunun çalındığını iddia eden kadın, polislere hakaretler savurdu!
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisi ölümle tehdit eden kadında 'psikotik bozukluk' çıktı - Son Dakika

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