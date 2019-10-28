Son Dakika Haberleri: Polisin durdurduğu minibüste 31 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Polisin durdurduğu minibüste 31 kaçak göçmen yakalandı

Polisin durdurduğu minibüste 31 kaçak göçmen yakalandı

30 dakika önce

Niğde'de polis tarafından durdurulan araçta 16 Afgan, 15 Pakistanlı olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.

Polisin durdurduğu minibüste 31 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Niğde'de polis tarafından durdurulan araçta 16 Afgan, 15 Pakistanlı olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.

Niğde- Adana Yolu Ulukışla Eminlik gişelerinde asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ö yönetimindeki minibüsü durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 15'i Afgan, 16'sı Pakistanlı toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü B.Ö gözaltına alınırken, Ulukışla İlçe Polis Merkezi'ne götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

(İHA)

Ulukışla, Polis, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Londra'da PKK yandaşları, İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı Şeyma Döğücü'ye saldırdı!
Polis memuru, "Oğluma iyi bakın" diye not bırakıp intihar etti Eşiyle tartıştığı için sulama kanalına atlamak isteyen kadını sivil polis kurtardı Ağrı otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişi, polis çıktı -

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 15:50:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin durdurduğu minibüste 31 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]