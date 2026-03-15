Polisten kaçarken belediye işçisine çarpan alkollü sürücü başkanın oğlu çıktı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
15.03.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Iğdır'da polis uygulamasından kaçan sürücü motosikletteki belediye işçisine çarpıp yaralanmasına neden oldu. 2.9 promil alkollü olduğu belirlenen ve 640 bin TL idari para cezası uygulanan sürücünün, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Şimşek'in oğlu Şiyar Güneş olduğu ortaya çıktı.

Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarı'nda gece saatlerinde iddiaya göre; Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şok uygulama yaparken bir sürücünün aracıyla kaçmaya çalıştığını gördü. Resmi polis araçları, otomobili takibe aldı. 

BELEDİYE İŞÇİSİNE ÇARPTI

Bu sırada sürücü, kullandığı otomobille İrfan Caddesi'nde virajı alamayıp karşıdan gelen motosiklete çarptı. Otomobiliyle kaçan sürücüyü takip eden polis ekipleri, duruma müdahale etti. Kazada belediye işçisi Yusuf Öztürk'ün (55) yaralandığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Öztürk, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ ayağı ve sol diz kapağında kırıklar tespit edilen Öztürk, buradan Erzurum'a sevk edildi.

EHLİYETİNE 5 YILDA 3 KEZ EL KONULMUŞ

Polis ekiplerinden kaçarken kazaya neden olan otomobil sürücünün kimlik kontrolünde ise adının Şiyar Güneş (28) olduğu belirlendi. 2.9 promil alkollü olduğu belirlenen Güneş'in 5 yıl içinde 3 kez ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Güneş'e 640 TL para cezası kesildi. 

BELEDİYE BAŞKANININ OĞLUYMUŞ

Şiyar Güneş'in, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Şiyar Güneş hakkında adli işlem başlatıldı.

  Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş  

Öte yandan, otomobilin motosiklete çarpması ve sonrasında yaşananlar da İrfan Caddesi'ndeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Siyaset, Güncel, Hukuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 16:59:24. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.