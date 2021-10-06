Üye Girişi
TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi - Son Dakika

TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi

06.10.2021 16:54
TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi

AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği binasının İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) tahliye edilmek istenmesine ilişkin, "Henüz kira sözleşmesine ilişkin Sulh Hukuk Mahkemesinin...

AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği binasının İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) tahliye edilmek istenmesine ilişkin, "Henüz kira sözleşmesine ilişkin Sulh Hukuk Mahkemesinin tahliye kararı yokken böyle bir hukuksuzluğun ısrarla devam ettirilmesi derebeylik değil de nedir?" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, Adalar'da olay konusu yapılan yerin, 7 Haziran 2018 tarihinde İBB tarafından Türkiye'nin gençlerine hizmet etmek amacıyla kamu yararı ve gençlerin yararı gözetilerek 10 yıllığına Borçlar Yasası kapsamında kiralanmış bir yer olduğunu belirtti.

Aradaki ilişkinin her vatandaşın yakinen bildiği ev sahibi-kiracı ilişkisi gibi olduğunu, bundan başka da bir anlam taşımadığını ifade eden Yıldırım, "Bu durum göstermektedir ki İBB'nin tüm kiracıları tehlikededir. Bir gece ansızın yüzlerce zabıta İBB kiracılarının mallarını gasp edebilir." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yüzlerce zabıtayla 10 yıllık kiralanmış bir yeri işgal eden İBB yetmezmiş gibi hukuksuzluğuna CHP ilçe ve il örgütünü de dahil etmiştir. Şu bilinsin ki bir yerin tahliyesini ancak o yerdeki Sulh Hukuk Mahkemeleri yapar, CHP il ve ilçe örgütleri değil. CHP'nin örgütleri sizin icra ve tahliye memurunuz ise başka. Kimi dahil ederseniz edin ne yaparsanız yapın millet bizimle beraber. Artık tutunduğunuz algı balonları elinizde patlayacak. Biz çok iyi biliyoruz ki sizler Adalardaki yaptığınız yolsuzluk ve usulsüzlüğü örtmek için, kaybolan atların hesabını vermemek için böyle içi boş algı operasyonları çekiyorsunuz. Ama artık İstanbullu bu algıları yemiyor haberiniz olsun. Öncelikle şunu belirtelim ki kira hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözüm ve görüm yeri Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Kaldı ki İBB tarafından imza edilen kira sözleşmesinde uyuşmazlığın önce tarafların mutabık kaldığı bir arabulucu ile nihayetinde İstanbul Adli Mahkemelerinin yetkili olduğu kararlaştırılmıştır. Ayrıca kira sözleşmesinin 17. Maddesi'nde, Medeni Kanun'un 2. Maddesi'nde belirtilen iyi niyet kurallarının ve kira hukukunu düzenleyen Borçlar Yasası'nın temel yasal dayanak olduğu taraflarca kabul edilmiştir."

Adem Yıldırım, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu sözleşmeye rağmen, meri hukuka rağmen hukuk tanımaz İBB, CHP il örgütünü de güvenlik memuru gibi kullanarak gençlerimize saldırmaktadır. Oysa oradaki gençler tüm Türkiye'deki gençlerimiz gibi Türkiye'nin ve İstanbul'un yüz akı gençleridir. 16 milyonun içinde olan bu gençlerimizi ayrıştırmayın, İstanbul'u bölmeyin, toplumu kutuplaştırmayın. Borçlar yasamız, medeni kanunumuz ve diğer yasal düzenlemeler açık seçik ortada iken henüz kira sözleşmesine ilişkin Sulh Hukuk Mahkemesinin tahliye kararı yokken böyle bir hukuksuzluğun ısrarla devam ettirilmesi derebeylik değil de nedir? Bizler ve Türkiye'nin gençleri hukuka her zaman saygılıdır. Elinizde varsa bir tahliye kararınız buyurun getirin, siz zahmet etmeden gençlerimiz burayı tahliye edecektir. Öyle CHP'li örgüt üyelerini tahliye memuru gibi kullanmanıza gerek yok. Burası bir hukuk devletidir."

Kaftancıoğlu: "Sürecin önünde hukuki hiçbir engel kalmamış"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Büyükada İskelesi'nde yaptığı açıklamada, iskelenin 2005'te bir protokolle İBB'ye devredildiğini, iskelenin üst kısmının ise 2018'de TÜGVA'ya 10 yıllığına kiralandığını belirterek, şöyle konuştu:

"İBB, burayı incelediğinde görmüş ki kiralayan vakıf, burayı üçüncü kişilere devretmiş. Bu üçüncü kişiler, -bir siyasi partinin ya da yandaşlarının ya da TÜGVA'lıların her kimse bilmiyoruz- burayı kullanmışlar. İBB, protokolde uygun olmayan işlemi yaptıkları için tahliyeleri yönünde tebligat yollamış. Tebligatın gereği yerine getirilmemiş. Yine İBB Başkanımız, yargıya başvurmuş. Tahliye işlemiyle birlikte TÜGVA'nın tahliye işleminin iptali için bir dava açmışlar. Bu davada TÜGVA, 27 Ocak 2021'de yürütmeyi durdurma kararı almış, tahliye sürecini durdurmuş. Ama İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 28 Mayıs 2021 tarihli ve 2021-158 sayılı kararı ile tahliye işleminin iptali ve yürütme durdurulması işleminin reddine karar verilmiş ve sürecin önünde hukuki hiçbir engel de kalmamış. Yani 16 milyon İstanbullunun olan Büyükada iskelesinin tahliye edilmesi gerektiği yargı eliyle de tescil edilmiş."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, İstanbul, TÜGVA, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi - Son Dakika


Son Dakika

Önemli toplantı sonrası başkan Ağaoğlu fena patladı! Kulüpler Birliği, MHK için harekete geçiyor 17:20 Önemli toplantı sonrası başkan Ağaoğlu fena patladı! Kulüpler Birliği, MHK için harekete geçiyor Eski kocasının silahlı saldırısı sonucu yaralandı! Yaşlı kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı 17:09 Eski kocasının silahlı saldırısı sonucu yaralandı! Yaşlı kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı Mobilya devi IKEA, Türkiye'de bulunan üretim kapasitesini genişletiyor 17:03 Mobilya devi IKEA, Türkiye'de bulunan üretim kapasitesini genişletiyor
Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar 16:28 Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı 16:13 Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı 15:51 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi 15:33 Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi CHP liderinden Erdoğan'ın 14:42 CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap

Son Dakika Haberleri
17:21 Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı
17:20 Önemli toplantı sonrası başkan Ağaoğlu fena patladı! Kulüpler Birliği, MHK için harekete geçiyor
17:12 Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti
17:02 Mobilya devi IKEA, Türkiye'de bulunan üretim kapasitesini genişletiyor
17:00 Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak
16:49 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 6 Ekim 2021
16:27 Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar
16:14 Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda
16:08 Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşları içinde izledi
15:50 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı
Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı         
17:21
Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti         
17:12
Adamın merdivenden düşerek öldüğü iddia edildi, kamera kayıtları tüm gerçeği ortaya çıkardı Adamın merdivenden düşerek öldüğü iddia edildi, kamera kayıtları tüm gerçeği ortaya çıkardı         
17:08
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda         
16:15
Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti         
15:53
Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı         
15:34
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum         
14:47
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski         
13:50
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 17:30:19. #1.11#
SON DAKİKA: TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement