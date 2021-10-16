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AK PARTİ'Lİ KARAASLAN DİYARBAKIR'DA KENDİ KEPENKLERİNİ KAPATIP GİTTİLER - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ KARAASLAN DİYARBAKIR'DA KENDİ KEPENKLERİNİ KAPATIP GİTTİLER

16.10.2021 17:16

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 775 gündür evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 775 gündür evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Ailelerle sohbet eden Karaaslan, 'Senelerce Diyarbakır'da kepenkleri kapattırdılar ama bugün kendi kepenklerini kapatıp gittiler. Bunu sizler başarıyorsunuz' dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 775 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 32 oldu. 236 ailenin HDP binası önündeki eylemi devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, başkan yardımcıları ve Gençlik Kolları üyeleriyle aileleri ziyaret etti. Anne ve babalarla sohbet eden AK Parti'li Karaaslan, 'Senelerce Diyarbakır'da kepenkleri kapattılar ama bugün kendi kepenklerini kapatıp gittiler. Bunu sizler başarıyorsunuz' diye konuştu.

Diyarbakır annelerine selam vermeden, onların halini, hatırını sormadan buradan gelip geçmenin olamayacağını belirten Karaaslan, 'Diyarbakır'a gelip de bu kadim şehre ayak basıp da buradan teröre meydan okuyan, hakikati haykıran annelerin taşıdığı o cesur yüreği bütün Türkiye'ye ve Türkiye sınırları ötesine taşıyan çok değerli anneleri, babaları ziyaret etmeden olmaz' dedi.

'ÇOK ÖNEMLİ DURUŞ SERGİLEDİLER'

Anne ve babalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini dile getiren Karaaslan, konuşmasını şöyle sürdürdü'Her zaman onlarla birlikte olduğumuzu, desteğimizin onlarla olduğunu onların sergilediği bu dik duruşun, onların sergilediği bu direnişin, onların evlatları için yaptığı bu çağrının ne denli değerli olduğunu ve zamanında Diyarbakır'ın sokaklarında kepenkleri kapattıranların bugün kendi kepenklerini kapatıp buradan gitmek, kaçmak durumunda bıraktıkları o cesur yürekli annelere ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Neden Çünkü silahın karşısında, terörün karşısında anne yüreğinin ne denli güçlü olduğunu, annenin gözyaşının bunların hepsinin ötesinde bir güce sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldular. Yaz demediler, kış demediler 775 gündür burada evlatları için mücadele eden bu çağrıyı yapan annelerimiz, babalarımız, kardeşleri ki 32 annemiz de evladına kavuştu; çok önemli bir duruş sergilediler. İlk fitili yakan, o ilk gün gelip burada duran Hacire annemiz başta olmak üzere ben bu kocaman yürekli annelere, babalara bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Bir yandan devletimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hakikaten güvenlik güçlerimizin çok fedakar çabaları ile birlikte sınırlarımızın içinde, ötesinde terörle mücadele ederken bir yandan bizler terörün temsilcisi olduklarını inkar etmeyenlerle TBMM başta olmak üzere her platformda mücadeleyi sürdürürken, bir yandan da işte buradaki anneler gerçeği yine tüm dünyaya duyurarak o yüreklerindeki sızıyı haykırarak büyük bir cesaretle dik duruş sergileyerek buradan tüm dünyaya bir mesaj veriyorlar. Buraya gelip onlara hiç uğramayan insan hakları dernekleri, Diyarbakır'dan gelip geçip onları görmeyen çocuk hakları savunucuları, kadın dernekleri, hem ulusal hem de uluslararası alanda onları görmezden gelenlere, onları yok farz edenlere buradan onların verdiği mesaj ile birlikte inşallah terör örgütüne gidişler ki artık 10'larla ifade ediliyor sayı. Geçtiğimiz günlerde Sayın İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu rakamlarla anlattılar. Terörde gelmiş olduğumuz noktayı. İnşallah ülkemiz bu beladan kurtulacak. Bugün Diyarbakır'da olmak Diyarbakır'ın geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde artık terörle değil, şiddetle değil, değerleriyle kadim kültürleriyle medeniyetiyle medeniyetin izleriyle güzel insanlarıyla onların misafirperverlikleriyle anılan bir şehir haline gelmiş olması, buradaki iş ve istihdam olanakları her geçen gün artması, yeni yatırımların, yeni projelerin her an hayata geçiriliyor olması önemli. Hükümetimizin her bir üyesinin azami gayretine ve gerçekten şehrine sahip çıkan, 'Bu şehri çukurlarla deldirtmeyiz', 'Bu şehri biz teröre teslim ettirmeyiz' diyen Diyarbakır'ın insanlarının o azmiyle gayretiyle işte bugün bu noktaya geldik. Gelecekte de daha güzel olacak inşallah. Dolasıyla bu şehrin umudunu, hayallerini, yarınlarını çalmak isteyenlere inat daha çok umutla hayalle bugün kazandıklarımızın bilinciyle geleceğe daha da emin olarak yürümeye devam edeceğiz. Ben tekrar değerli annelerimizin her birinin ellerinden öpüyorum.?AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın ise Diyarbakır'ın bu coğrafyanın en önemli şehirlerinden olduğunu belirterek, 'İnsanların Diyarbakır'a gelmeleri, Diyarbakır'dan feyz almaları her zaman için tarihsel bir durumdur fakat Diyarbakır'ı, Diyarbakır'daki çocukları, Diyarbakır'ın insanlarını kalkıp kendi siyasi geleceklerine alet etmeye çalışanların şunu bilmesi gerektiğini düşünüyoruz; Diyarbakır gelip, ciğer yiyip gidilecek bir şehir değildir. Burada bu onurlu, ulvi direnişi gösteren annelerin de ziyaret edilmesi, onların da yanında durulması gerekmektedir' diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ KARAASLAN DİYARBAKIR'DA KENDİ KEPENKLERİNİ KAPATIP GİTTİLER
AK PARTİ'Lİ KARAASLAN DİYARBAKIR'DA KENDİ KEPENKLERİNİ KAPATIP GİTTİLER
AK PARTİ'Lİ KARAASLAN DİYARBAKIR'DA KENDİ KEPENKLERİNİ KAPATIP GİTTİLER
AK PARTİ'Lİ KARAASLAN DİYARBAKIR'DA KENDİ KEPENKLERİNİ KAPATIP GİTTİLER
AK PARTİ'Lİ KARAASLAN DİYARBAKIR'DA KENDİ KEPENKLERİNİ KAPATIP GİTTİLER
AK PARTİ'Lİ KARAASLAN DİYARBAKIR'DA KENDİ KEPENKLERİNİ KAPATIP GİTTİLER
AK PARTİ'Lİ KARAASLAN DİYARBAKIR'DA KENDİ KEPENKLERİNİ KAPATIP GİTTİLER
AK PARTİ'Lİ KARAASLAN DİYARBAKIR'DA KENDİ KEPENKLERİNİ KAPATIP GİTTİLER
AK PARTİ'Lİ KARAASLAN DİYARBAKIR'DA KENDİ KEPENKLERİNİ KAPATIP GİTTİLER
AK PARTİ'Lİ KARAASLAN DİYARBAKIR'DA KENDİ KEPENKLERİNİ KAPATIP GİTTİLER

Milletvekili, Diyarbakır, AK Parti, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ KARAASLAN DİYARBAKIR'DA KENDİ KEPENKLERİNİ KAPATIP GİTTİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ KARAASLAN DİYARBAKIR'DA KENDİ KEPENKLERİNİ KAPATIP GİTTİLER - Son Dakika
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