Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bütün Türk dünyası için Recep Tayyip Erdoğan faktörü, en önemli faktörlerden biridir"

İlham Aliyev, "Savaşın ilk anlarından son anlarına kadar Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Türkiye bütün dünyaya Azerbaycan'ın yanında olduğunu beyan etmiştir" dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , "Füzuli Havalimanın açılışında beraber katılmamız, birliğimizi ve kardeşliğimizi gösteriyor" dedi.

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