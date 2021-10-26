Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Füzuli Havalimanın açılışında beraber katılmamız, birliğimizi ve kardeşliğimizi gösteriyor" dedi.
Aliyev, "İşgalden kurtarılan topraklardaki imar işlerinde birlikte omuz omuza ilerliyoruz. Zengilan'da Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının beraber seslenmesi tarihte yerini alacaktır" dedi.
İlham Aliyev, "Savaşın ilk anlarından son anlarına kadar Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Türkiye bütün dünyaya Azerbaycan'ın yanında olduğunu beyan etmiştir" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bütün Türk dünyası için Recep Tayyip Erdoğan faktörü, en önemli faktörlerden biridir"
"Zengezur koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek"
Kaynak: İHA
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