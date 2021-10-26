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CHP Grup Başkanvekili Özel: "CHP Grubu olarak torba tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz" - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel: "CHP Grubu olarak torba tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz"

26.10.2021 17:24

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP Grubu olarak torba tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP Grubu olarak torba tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz. Dört farklı konuyu bir araya koymuşlar." dedi.

Özel, Meclis'te basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Tezkereye 'hayır' oyu kullanacağınızı söylediniz." diyerek değerlendirmesini sorması üzerine Özel, şöyle konuştu:

"CHP Grubu olarak bu torba tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz. Dört farklı konuyu bir araya koymuşlar. Zaten ikisi için tezkereye ihtiyaç yok. Kuzey Irak'taki PKK ile ya da Suriye'deki IŞİD ile mücadele etmek için tezkereye ihtiyaç yok. AK Parti, iktidarının ilk 7 yılında hep bunu savundu. 'Sıcak takip ve uluslararası hukuktan gelen meşru müdafaa hakkımız ortadadır. Tezkereye gerek yok böyle bir şey için.' dedi. Terörle mücadele için tezkere istiyoruz demeleri bir algı yönetiminden başka bir şey değil. İkinci husus Suriye'nin toprak bütünlüğünü yani İdlib'deki misyonu karşılayacak hiçbir madde yok orada. Bu tezkere İdlib misyonunu tatmin edecek bir tezkere değil."

"Tezkere değil sandık istiyoruz"

Üçüncü ve en önemli hususun ise ilk kez iki yıllık yetki istenmesi olduğunu dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iki yıllık yetki süresinin içinde zaten seçimler var. Gününde bile yapılsa o seçimlerden sonraki dört ayı yani gelecek parlamentonun yetkisine tecavüz eden bir süreç var. Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde Recep Tayyip Erdoğan'ın iç politika için istediği, Suriye'yle bir savaş çılgınlığına girişebileceği böyle bir sorumluluğa ortak olmak, buna 'evet' demek mümkün değil. Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi, kendi hırsı, kendi sinirleri ve kendi siyasi düşünceleri doğrultusunda ve iç politikaya malzeme etmek için yönetmeye çalışıyor. Türkiye yönetilemiyor ve savruluyor. Yönetme yetisini kaybetmiş, sinir sistemi harap, bir dediği bir dediğini tutmayan ve her an büyük hatalar yapabilecek birisine böylesine bir torba tezkereyle yetkilerin verilmesini doğru bulmuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması gereken, bizim önümüze bir tezkere getirmek değil milletin önüne sandığı getirip Türkiye'nin artık kendisini bu cendereden kurtarmasına imkan tanımaktır. Tezkere değil sandık istiyoruz."

Basın mensuplarının, "İttifak ortağınızda 'evet' oyu kullanacağını söylemişti günler öncesinden. Bugün bir temasa geçme durumunuz oldu mu?" sorusunu da yanıtlayan Özel, herhangi bir temasın olmadığını söyledi.

Özel, "İttifak ortağımızla birbirimizin kararlarına son derece saygılıyız. Onların argümanları da kıymetli ve şu anda da dinlediğimiz konuşmalarında aslında tezkerenin yanlışlarını en sert şekilde eleştiriyorlar. Kendi tercihleri olarak bütün itirazlarına rağmen 'evet' oyu vermeyi kararlaştırmışlar. Biz buna saygılıyız. Onlar bizim kararımıza saygılı ama CHP, ittifak ortaklarıyla birlikte herhangi bir sorun yaşamaksızın Türkiye'yi birlikte ve iyi yönetmek üzere yol yürümeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel: CHP Grubu olarak torba tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz
CHP Grup Başkanvekili Özel: CHP Grubu olarak torba tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz
CHP Grup Başkanvekili Özel: CHP Grubu olarak torba tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz
CHP Grup Başkanvekili Özel: CHP Grubu olarak torba tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Suriye, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Özel: 'CHP Grubu olarak torba tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Özel: "CHP Grubu olarak torba tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz" - Son Dakika
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