Üye Girişi
ÖZHASEKİ: VURDUĞU ZAMAN MASADAN SES ÇIKARAN ÜLKELERİN DEDİĞİ OLUYOR - Son Dakika

ÖZHASEKİ: VURDUĞU ZAMAN MASADAN SES ÇIKARAN ÜLKELERİN DEDİĞİ OLUYOR

14.10.2021 14:03

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'Orta Doğu coğrafyası üzerinde çok büyük hesapların olduğu bir dönemden geçiyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'Orta Doğu coğrafyası üzerinde çok büyük hesapların olduğu bir dönemden geçiyoruz. ABD'nin, Avrupa Birliği'nin, Rusya'nın, Çin'in, Arap ülkelerinin, İsrail'in hesabı başka. Burada güçlü olan, dirayetli olan, vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin dediği oluyor' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca düzenlenen 'Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak Ordu Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret eden Özhaseki, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Özhaseki, ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

'EĞER GÜCÜNÜZ VARSA, DEDİĞİNİZİ YAPARSINIZ'

Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu belirten Özhaseki, 'Türkiye'nin şartları zor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Zorluklarımız bulunduğumuz coğrafyadan kaynaklanıyor. İnançlarımızdan kaynaklanıyor. Tarihte üstlendiğimiz misyondan kaynaklanıyor. Orta Doğu coğrafyası üzerinde çok büyük hesapların olduğu bir dönemden geçiyoruz. ABD'nin hesabı başka, Avrupa Birliği'nin hesabı başka, Rusya'nın ve Çin'in hesabı başka, Arap ülkelerinin hesabı başka, İsrail'in hesabı başka. Burada güçlü olan, dirayetli olan, vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin dediği oluyor. Ben hukuk mezunuyum. Uluslararası hukuk diye bir şey var. Bir sürü de kurallar var ama değişmez kural güçtür. Eğer gücünüz varsa, dediğinizi yaparsınız. Gücünüz yoksa işiniz zorlaşır. Böyle zor bir ortamda, böyle bir zor coğrafyada iktidar olmak, güzel işler yapmak, bir taraftan şeytan taşlamak, bir taraftan da büyük eserler ortaya koyarak gidebilmek o kadar kolay işler değil. Allah'a hamdolsun ki böyle bir misyonu Allah bize yükledi' diye konuştu.

'2023'TE DE İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ'

Özhaseki, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerin önemine de değinerek, 'Her yaptığımız işte 2023 seçimlerini düşünerek adım atmamız lazım. Neden' Karşı tarafta öyle bir güruh var ki, onlara karşı mücadelemizde başarılı olmanın tek yolu çalışmaktır, doğruyu anlatmaktır, insanlarımızla beraber olmaktır. Başka bir çaresi yok. Ne biliyorsak o doğruyu anlatmalıyız. Karşımızda ABD var mı? Herkes biliyor ki var. Açık açık ilan ediyorlar. Saklısı gizlisi yok. Avrupa Birliği ülkeleri var mı? Var. Geçtiğimiz seçimlerde bakan arkadaşlarımızı ülkelerine sokmadılar ve konuşturmadılar ama PKK'lılara serbest. FETÖ'cülere serbest. Miting yapmaları, gösteri yapmaları serbest ama bize yasak. Peki CHP, var zaten. Türkiye'deki siyasi muhalefetin başını o çekiyor. Bir tarafına milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti'yi alıyor, bir tarafına bölücü olduğu kesin olan, yüzde yüz olan HDP'yi de alarak bir ortaklık kuruyorlar. İttifaklarınızı söyleyin dediğimiz zaman da İYİ Parti'yi söylüyorlar, utandıkları o partiyi de arkada saklayıp, kimseye göstermediklerini zannediyorlar. Millet de anlamıyor zannediyorlar. Böyle bir saflık da var. O kadar da aklımızla alay etmeseler iyi olur. Onlar da bize karşılar anladık. PKK karşı mı bize bu seçimlerde? Valla karşı. Peki FETÖ, DEAŞ, DHKP-C karşı mı? Karşı. Demek ki karşıda böyle bir güruh var. O zaman bizim daha gayretli olmamız lazım, çalışmamız lazım ve nihayetinde de o kötülere karşı asla iktidarı bırakmamak lazım. Oradan bir ittifak doğmaz, bir medeniyet doğmaz ama bizim yapacağımız çok iş var daha. Allah'ın izniyle bizler bu konuda üstümüze düşeni yaparak 2023'te de ipi göğüsleyeceğiz? ifadelerini kullandı.

Özhaseki, toplantı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında brifing aldı.

ÖZHASEKİ: VURDUĞU ZAMAN MASADAN SES ÇIKARAN ÜLKELERİN DEDİĞİ OLUYOR
ÖZHASEKİ: VURDUĞU ZAMAN MASADAN SES ÇIKARAN ÜLKELERİN DEDİĞİ OLUYOR
ÖZHASEKİ: VURDUĞU ZAMAN MASADAN SES ÇIKARAN ÜLKELERİN DEDİĞİ OLUYOR
ÖZHASEKİ: VURDUĞU ZAMAN MASADAN SES ÇIKARAN ÜLKELERİN DEDİĞİ OLUYOR

Mehmet Özhaseki, Avrupa Birliği, Orta Doğu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZHASEKİ: VURDUĞU ZAMAN MASADAN SES ÇIKARAN ÜLKELERİN DEDİĞİ OLUYOR - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı 15:54 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti 15:46 Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geliyor 15:40 Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geliyor
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021 15:33 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021 Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak 15:18 Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü 15:11 Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var 14:47 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı 14:37 F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı

Son Dakika Haberleri
15:55 Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum
15:46 Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi
15:45 Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti
15:40 Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geliyor
15:38 Yeni ofsayt sistemi 2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak! Hakemlerin yerini teknoloji alıyor
15:33 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021
15:24 Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar
15:11 Rıdvan Dilmen'den TFF'ye "Maçın yeri değişsin" çağrısı: Siz seçin
14:43 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak
14:38 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor
Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum         
15:55
Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi         
15:47
Dövize endeksli kömür fiyatları artışta! Tonu bin liradan 3 bin liraya çıktı Dövize endeksli kömür fiyatları artışta! Tonu bin liradan 3 bin liraya çıktı         
15:42
Yeni ofsayt sistemi 2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak! Hakemlerin yerini teknoloji alıyor Yeni ofsayt sistemi 2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak! Hakemlerin yerini teknoloji alıyor         
15:38
Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar         
15:24
Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı         
15:17
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı         
14:23
Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü         
14:02
Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor         
13:57
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 16:01:17. #1.13#
SON DAKİKA: ÖZHASEKİ: VURDUĞU ZAMAN MASADAN SES ÇIKARAN ÜLKELERİN DEDİĞİ OLUYOR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement