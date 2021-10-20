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Rusya'daki Afganistan toplantısında 'Taliban'ın tanınması' ele alındı - Son Dakika

Rusya'daki Afganistan toplantısında 'Taliban'ın tanınması' ele alındı

20.10.2021 17:34
Rusya'daki Afganistan toplantısında 'Taliban'ın tanınması' ele alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, başkent Moskova'da gerçekleştirilen Afganistan konulu uluslararası toplantıda Taliban rejiminin tanınması konusunun ele alındığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, başkent Moskova'da gerçekleştirilen Afganistan konulu uluslararası toplantıda Taliban rejiminin tanınması konusunun ele alındığını söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Afganistan" konulu uluslararası bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'ın yanı sıra Tacikistan, Pakistan, Çin, Hindistan ve İran'dan temsilciler katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Kabulov, toplantıda Afganistan'da temel insan hakları, uluslararası terör ve uyuşturucu kaçakçılığı, komşu ülkelerin güvenliği ile ilgili konuların ele alındığını ifade etti. Bir muhabirin Taliban'ın tanınması konusunun gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Kabulov, "Elbette gündeme geldi, gelmez olur mu? O an günün birinde mutlaka gelecek ancak Afgan heyetine herkes tarafından söylendiği gibi Taliban insan hakları konularını da kapsayacak şekilde uluslararası toplumun beklentilerinin büyük bölümünü yerine getirmeye başladığında gelecek" ifadelerini kullandı.

Toplantıda alınan kararlar üzerinde çalışılacağını belirten Kabulov, "Toplantıda yaşanan bazı anlaşmazlıklara rağmen tüm katılımcıların ortak görüşü Afgan halkına yardımın sağlanması gerektiği yönünde. Yaşanabilecek insani felaketi engellememiz gerekiyor" dedi.

Uluslararası toplumun birleşmesi ve önyargılı yaklaşımlardan vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen Kabulov, "Afganistan'daki yeni yönetimin bazı kimselerin hoşuna gitmediğini anlıyoruz ancak yeni yönetimi cezalandırmaya çalışırken Afganları cezalandırıyorlar. Afganistan halkı bunu hak etmiyor" dedi.

ABD TEMSİLCİSİ MOSKOVA'YI ZİYARET EDECEK

Söz konusu toplantının oturumuna temsilci göndermeyen ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West'in önümüzdeki ay Moskova'yı ziyaret edeceğini de duyuran Kabulov, "ABD'nin yeni Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West, kasım ayı içerisinde Moskova'yı ziyaret edecek" diye konuştu.

Afganistan'daki insani durumun da zirvede ele alındığını belirten Kabulov, "Bazı anlaşmazlıklara rağmen tüm katılımcılar, Afgan halkına yardım etmemiz gerektiği konusunda fikir birliği sağladı. Bazılarının insani felaket olarak nitelediği yaklaşan krizi önlememiz gerekiyor. Uluslararası toplum birleşmeli" diyerek ülkedeki duruma yapıcı yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'daki Afganistan toplantısında 'Taliban'ın tanınması' ele alındı

Afganistan, Moskova, Taliban, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rusya'daki Afganistan toplantısında 'Taliban'ın tanınması' ele alındı - Son Dakika
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