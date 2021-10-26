Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Brüksel'i Ziyareti - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Katılım Öncesi Yardım (IPA) Ulusal Koordinatörü sıfatıyla ülkemizin Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarına Katılım Anlaşmalarını imzalamak, AB Kurumlarının ve Belçika Dışişleri Bakanlığının yetkilileri ile görüşmeler yapmak üzere 27 Ekim Çarşamba günü Brüksel'e gidecektir.