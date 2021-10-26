Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Brüksel'i Ziyareti - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Brüksel'i Ziyareti
26.10.2021 10:46
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Katılım Öncesi Yardım (IPA) Ulusal Koordinatörü sıfatıyla ülkemizin Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarına Katılım Anlaşmalarını imzalamak, AB Kurumlarının ve Belçika Dışişleri Bakanlığının yetkilileri...
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Katılım Öncesi Yardım (IPA) Ulusal Koordinatörü sıfatıyla ülkemizin Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarına Katılım Anlaşmalarını imzalamak, AB Kurumlarının ve Belçika Dışişleri Bakanlığının yetkilileri ile görüşmeler yapmak üzere 27 Ekim Çarşamba günü Brüksel'e gidecektir.
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