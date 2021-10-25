TGB'den ABD Büyükelçiliği önünde '10 büyükelçi' tepkisi - Son Dakika

TGB'den ABD Büyükelçiliği önünde '10 büyükelçi' tepkisi

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaparak, 10 büyükelçinin Osman Kavala için yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

TGB üyesi gençler, ellerinde Türk bayrakları ve TGB flamaları ile ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Temsili olarak 10 büyükelçi için tek yön uçak bileti ve 'Kavala'nın can simidi Atlantik elçileri', 'Türkiye'de yeni rota Atlantik'e elveda' yazılı dövizler taşıyan gençler, 'Geldikleri gibi gidecekler' sloganı attı.

?Grup adına açıklama yapan, TGB Genel Sekreteri Berke Mustafa Berkil, "Bugün ABD büyükelçiliği önünden Atlantik'e, Atlantik sistemine, onun üzerimize sürdüğü piyonlara 'elveda' demek için toplandık. 10 büyükelçinin Osman Kavala 'nın serbest bırakılması için açıklama yapması haçlı ittifakının son faaliyetidir. Türkiye'ye karşı yürütülen kaos planlarının parçasıdır. 10 büyükelçi Türk yargısına yaptıkları çağrıyla ülkemizin egemenliğine kastetmişlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edileceğini açıklamasının, Atlantik'i telaşa soktuğunu söyleyen Berkil, "'İstemeyen adam' talimatı kanlı postallarıyla bize demokrasi, yargı dersi vermeye kalkan, emperyalist ABD'ye ve Atlantik sistemine karşı savaştır. Başı dik yaşamamızın gereğidir. ABD'nin kaos planlarını yenilgiye uğratacak yoldur. Tarihi bir adımdır" diye konuştu.

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Buğra OLAÇ- Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ ANKARA, -