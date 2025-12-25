Polonya\'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, sahte diploma soruşturması kapsamında ülkenin Paris Büyükelçisi Jan Emeryk Rosciszewski'yi geçici olarak görevinden aldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin, Rosciszewski hakkındaki tüm şüpheler giderilene kadar büyükelçiyi görevden aldığını duyurdu. 2022 yılında Paris Büyükelçisi olarak atanan Rosciszewski'nin durumu yakından izleniyor.

ŞÜPHELİ DİPLOMALAR

Polonya basınında çıkan haberlere göre, "Collegium Humanum" adlı özel üniversite, standart akademik gereklilikleri yerine getirmeden hızlandırılmış MBA, lisans ve yüksek lisans diplomaları dağıtmakla suçlanıyor. Bu diplomaların, özellikle devlet şirketlerinin denetim kurulları ve üst düzey pozisyonlar için kullanıldığı iddia ediliyor.

BÜYÜKELÇİYE YÖNELİK İDDİALAR

Rosciszewski'nin, devlete ait posta idaresine bağlı bir şirketin denetim kurulunda görev alabilmek amacıyla söz konusu üniversiteden aldığı öne sürülen MBA diplomasını kullandığı belirtiliyor.

İDDİALARI YALANLADI

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Rosciszewski ise iddiaları yalanlayarak, "Collegium Humanum'da hiç eğitim görmedim ve bu üniversitenin mezunu değilim" ifadelerini kullandı. Rosciszewski, savcılıkla tam iş birliği içinde olduğunu ve gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkmasını umut ettiğini söyledi.