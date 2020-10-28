- Polonya'da günlük vaka sayısında yeni rekor- Polonya'da son 24 saatte 18 bin 820 vaka tespit edildi - Son Dakika

- Polonya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Polonya'da son 24 saatte 18 bin 820 vaka tespit edildi

VARŞOVA - Polonya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 18 bin 820 yeni vaka ile günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı.

Polonya, yeni tip korona virüs salgınında ikinci dalgası yaşıyor. Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saat içinde 18 bin 820 korona virüs vakası tespit edildiği, 236 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 299 bin 49'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 851'e yükseldi. Son 24 saatte 60 bini aşkın test yapıldığını belirten Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke çapında korona virüs hastalarının kullanımına sunulan yatak ve solunum cihazı sayılarını da paylaştı. Buna göre korona virüs hastalarına tahsis edilen 21 bin 506 yataktan 13 bin 931'inin dolu olduğu, bin 663 solunum cihazından bin 150'sinin ise hastaların kullanımında olduğu bildirildi.

Toplam 479 bin 288 kişinin karantinada olduğu ülkede, 47 bin 242 kişinin ise epidemiyolojik denetim altında olduğu ifade edildi. Şu ana kadar iyileşenlerin sayısı ise 123 bin 504 olarak açıklandı.

Devlet Başkanı Duda karantinada, tüm ülke "kırmızı bölge" kapsamında

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da korona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada bulunurken, Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ise korona virüs testi pozitif çıkan bir kişiyle teması olduğu için kendisini karantinaya aldı. Geçtiğimiz Cumartesi günü itibarıyla tüm ülke "kırmızı bölge" kapsamına alınmıştı. Kafeterya, bar ve restoranlar 2 hafta süreliğine kapatılırken, yalnızca paket servisi yapmalarına izin veriliyor. Kafeterya ve restoranlara ilişkin durumun 2 hafta sonra gözden geçireceklerini belirten Başbakan Mateusz Morawiecki gece kulüpleri, diskotekler, aquaparklar, havuzlar ve fitness kulüplerinin faaliyetlerinin ise askıya alındığını açıklamıştı. Toplu taşıma araçlarına kapasitelerinin yüzde 30 oranında yolcu taşıma sınırı getirilirken, ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıflar hariç tüm okullar ise uzaktan eğitime geçmişti.