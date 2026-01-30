Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
30.01.2026 12:43  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Haber Videosu

Televizyon ekranlarındaki şiddet görüntüleri tartışma konusu olmaya devam ederken, çocukların da ekran başında olduğu saatte yayınlanan Eşref dizisinde skandal bir sahne izleyiciye sunuldu. Dizideki Dinçer karakteri, öz annesini boğarak öldürürken, yapımcı firma görüntüleri ayrıca YouTube kanalında "Öz annesini elleriyle öldürdü" başlığıyla paylaştı. İzleyicilerin bu sahneye tepkisi ise oldukça sert oldu.

Televizyon ekranlarında şiddet içerikli sahnelerin artması tartışılmaya devam ederken, Eşref dizisinde yayınlanan bir sahne kamuoyunda infiale yol açtı. Dizide Dinçer karakterinin öz annesini boğarak öldürdüğü anlar, çocukların da izleyebileceği bir saat diliminde ekrana geldi.

YOUTUBE KANALINDA PAYLAŞTILAR

Tepkileri artıran asıl unsur ise yapımcı firmanın bu sahneyi resmi YouTube kanalında "Öz annesini elleriyle öldürdü" başlığıyla ayrıca paylaşması oldu. Kısa sürede yayılan görüntüler, dizinin şiddeti normalleştirdiği ve sınırları aştığı yönünde eleştirilerin odağına yerleşti.

İzleyiciler, özellikle çocuk ve gençlerin bu tür sahnelerden olumsuz etkilenebileceğini vurgularken, ulusal bir kanalda bu denli ağır bir sahnenin yayınlanmasının sorumsuzluk olduğu görüşünü dile getirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, dizinin senaryosu ve yayın politikası sert ifadelerle eleştirildi. İşte o yorumlardan bazıları;

- Senarist her zaman saçmalıyor. Bu diziye özenenler var; sonra gidip çocuklar ölüyor.

- Bu sahnede diziyi kapattım. İğrenç bir sahneydi, bu görüntüler yayınlanmasın.

- Ulusal bir kanalda bu kadar korkunç bir sahne ne kadar doğru?

- Tamam, diziler örnek olmak zorunda değil ama 15 yaşından küçük çocuk Eşref rolüne özeniyor.

- Gerçekten böyle bir sahne çekilmeli miydi ya? Zaten dört bir yanımızda sürekli vahşet haberleri varken, böyle bir sahneyi çekmek zorunda mıydınız? Kaldı ki, koskoca senaristlersiniz siz.

Televizyon, YouTube, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Apple User Apple User:
    sonra da diyoruz gençlik ne hale geldi,bu pislik dizileri izlerse olacağı bu 153 5 Yanıtla
  • Erkan Cinar Erkan Cinar:
    ya dizi dizi cahil olmayın ne filmler var bumu yani 17 113 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan Faruk Aydoğan:
    Sosyal medya sapkınlıklarını ele alın uzak tutmaya Özen gösterin. çağın en büyük sorunu bu. Ahlaki değerler örf adetler bitmiş durumda 73 3 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Ne bekluyebilridik ki boyle bir diziden zaten izlemiyorum 70 3 Yanıtla
  • Seyit Yıldız Seyit Yıldız:
    ondan sonra ölke nedn buyle diorlar 60 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi
Ergin Ataman’a İsrail’de yapılan çirkin saldırı için komik ceza Ergin Ataman'a İsrail'de yapılan çirkin saldırı için komik ceza
Görüşmeler başladı Jhon Duran Fenerbahçe’ye veda hazırlığında Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
Baklava kutusundan Euro’lar çıkmıştı Kendisini o sözlerle savundu Baklava kutusundan Euro'lar çıkmıştı! Kendisini o sözlerle savundu
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

15:40
Ve mutlu son Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:01
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti
Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:51:04. #7.11#
SON DAKİKA: Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.