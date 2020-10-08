Posbıyık'tan AK Parti grubuna tepki - Son Dakika

Posbıyık'tan AK Parti grubuna tepki

08.10.2020 21:57
Posbıyık'tan AK Parti grubuna tepki, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Bozhane'deki balıkçı lokantalarının yaşadığı sorunu çözmek için kentte ilk defa 'Kaymakamlık, Milli Emlak, Tarım ve Belediye' arasında konsensüs oluştuğunu belirtti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Bozhane'deki balıkçı lokantalarının yaşadığı sorunu çözmek için kentte ilk defa ' Kaymakamlık, Milli Emlak, Tarım ve Belediye' arasında konsensüs oluştuğunu belirtti. Siyasilere de çağrı yapan Posbıyık, "Bürokrasinin gösterdiği bu yürekliliği, siyasiler de göstermeli, 20 yıllık sorun çözülmeli" dedi. Başkan Posbıyık, sorunu çözmek için Meclise getirdikleri 'Günü birlik turizm alanı' imar değişikliğine 'Hayır' oylu kullanan AK Parti grubuna tepki göstererek, "Ben her zaman balıkçıların da lokantacıların da yanındayım. Bu kararınızdan sonra bana kimse Ereğli milliyetçisiyim, Ereğli sevdalısıyım demesin" diye konuştu.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumunda balıkçı lokantalarının yaşadığı ruhsat sorununun çözümü için çok önemli bir adım atıldı. Bölgenin 'Günübirlik Turizm Alanı' olması yönündeki imar değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.Belediye Başkanı Halil Posbıyık, maddenin görüşmeleri sırasında Ereğli'de ilk defa bürokrasi alanında bir konsensüs sağlandığını, siyasilerin de bu konsensüse gerekli desteği vermeleri gerektiğini belirtti. Maddeyle ilgili lehte ve aleyhte görüşü olanlara söz hakkı veren Başkan Posbıyık, CHP'nin grup kararına uymayarak ret oyu kullanacağını açıklayan Meclis Üyesi Yaşar Balcı'ya tepki gösterdi. Posbıyık, "Ret veremezsin, grup kararı alındı. Eğer CHP İlçe Yönetimi diye bir yönetim varsa, eğer sen grup kararına aykırı hareket edersen, ret demek grup kararına aykırı hareket etmek demek.Bunun karşılığı da tüzükte belli, gereğini yapar. Kendini bu kadar sıkıntıya sokmasaydın. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı arkadaşım, söylerdim ona senin ve oğlunun işine son vermezdi" dedi.

CHP Meclis Üyesi Sertan Kuzu da Bozhane'de ilk balıkçı lokantasını babasının açtığını belirterek, "Babam mücadelesini verdi, cefasını çekti. Millet bizi hizmet etmemiz için seçti, bu sorunu çözmek için ilk kez bir umut ışığı doğmuştur. Biz gerekeni yapalım, gerisi Bakanlığa kalsın" dedi ve imar değişikliğini desteklediğini açıkladı.

Balıkçı lokantalarının yaşadığı ruhsat sorununun çözümü için yapılan imar değişikliği maddesine 'hayır' oyu kullanan AK Parti grubu ile itirazlarını dile getiren grup sözcüsü Mustafa Kumaş ve Numan Korkmaz'a 'Ereğli'nin sorunlarını çözmek için cesaretli olun' tavsiyesinde bulunan Başkan Posbıyık, şunları söyledi: "AK Parti grubundaki arkadaşların bu maddenin geçmesinden yana olduklarını ben çok iyi biliyorum ama parti baskısı sizi bu noktaya getiriyor. Belediye her zaman balıkçı barınağındaki balıkçılarımızın yanında, aslanlar gibi, lokantacıların da yanında. Oradaki lokantacılar büyük meşakkat çekiyorlar. Lokantalar orada olduğu müddetçe balıkçılar da balık yakalayıp onlara satıyor. Onlar da halka hizmet veriyor ve gelir düzeyi yükseliyor. Bu maddeye itiraz edenleri anlamıyorum. Komisyonda arkadaşlarımız Haluk Okur, Satılmış Yiğit ve Emrah Karaarslan'ın gerekçesini okuyorum; 'Ereğli milliyetçisiyim, Ereğli davası için her şeyi yaparım' diyenler iyi dinlesin. Tekrar ediyorum, balıkçı barınağındaki balıkçılar benim insanlarım, her zaman onların yanındayım. Onlar için her türlü imkanları yine seferber edeceğim. AK Parti grubunun şerhine bakıyorum. Ayıptır, yazıktır. Sizin niye 'hayır' dediğinizi biliyorum ben. Çok utandım, dün akşam uyuyamadım. Biz oradaki sorunu çözmeye çalışıyoruz, siz 'hayır' diyorsunuz. Durmadan bu arkadaşların ekmekleri elinden alınıyor. Bana yazı geliyor, gidiyor mühürlüyoruz, yıkım dahi yaptık. Devlet 'buraları yıkın ruhsatı yok' diye yazı yazıyor. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz, siz 'hayır' diyorsunuz. Bu maddeyle yapacağımız çalışmayı AK Parti'nin grup sözcüsü gördü. Orada hiçbir şey değişmeyecek, eğer günü birlik turizm alanı imara işlenirse bakanlık da onay verirse lokantaların sorunu çözülmüş olacak. Bu şekilde ruhsatlarını, alkol ruhsatlarını vereceğiz. 20 senelik sorun bitmiş olacak. Buna 'hayır' diyorsunuz. Kaymakam bu sorunun çözülmesi için yazıyı yazıyor, Ereğli için bu fedakarlığı yapıyor, Emlak ve Tarım Müdürlüğü yapıyor, AK Parti 'hayır' diyor. Burası Türkiye Cumhuriyeti, parti devleti değil."

Yapılan oylamada, 'Günübirlik Turizm Alanı' maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. - ZONGULDAK

Posbıyık'tan AK Parti grubuna tepki
Posbıyık'tan AK Parti grubuna tepki

Halil Posbıyık, Zonguldak, AK Parti, Bozhane, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Posbıyık'tan AK Parti grubuna tepki - Son Dakika

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