Poşet Paralı Oldu, Dayanıklılığı Arttı

Türkiye
'de yılbaşından itibaren hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulaması, bu ürünlerin kalitesini ve dayanıklılığını artırdı.
Daha önce kalınlığı 8 mikron civarında olan plastik poşetler, 15 mikronun üzerinde üretilmeye başlandı. Malatya
2. Organize Sanayi Bölgesinde plastik poşet üreten Abdullah Baştürk
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik poşetlerin ücretli olmasına ilişkin düzenlemeyi desteklediklerini söyledi.
Baştürk, geçmişte 8 mikron kalınlığında ürettikleri poşetleri artık 15 mikron ve üzerinde üretmeye başladıklarını dile getirerek, "Kalite artışıyla poşetlerin kullanım süreleri de uzayacak. Eskiden vatandaşlar poşet yırtıldığında ya da mukavemeti azaldığında ikincisini, üçüncüsünü isteyebiliyordu. Ama şu anda 'madem buna para veriyorsam, sen de bana sağlam, mukavemeti güçlü, daha kalın olan poşeti vereceksin' diyecek. Bu da sonuç olarak kaliteyi artıracak." ifadelerini kullandı.
Baştürk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne de daha çok destek olunması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Projenin, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, valilikler ve biz üreticiler tarafından desteklenmesi lazım. Kullanılmış poşetlerin de diğer plastikler gibi yeniden ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Örneğin belediyeler, her mahalledeki çöp konteynerlerinin yanına poşetler için ayrı bölüm koyabilir. Marketlerden ve manavlarda alınan poşetlerin, ömrünü tamamlayınca oralara atılması ve ekonomiye, üretime kazandırılması gerekir."
Poşet ve ambalaj satıcısı Ziya Kanmaz ise ücretli plastik poşet uygulamasının ürün kalitesini artırdığını belirtti.
Kanmaz, ücretli poşet uygulamasından sonra marketlerde poşet kullanma oranının düştüğünü belirterek, "Şu an vatandaşlar ihtiyacı kadar poşet almaya başladı. Önceden çöp için kullanmak üzere poşet alıyorlardı. Tek ürün almalarına rağmen 2-3 poşet alabiliyorlardı. Şimdi kullanabilecekleri kadar poşet alıyorlar. Ayrıca marketlerde kullanılan poşetler de şu an daha kaliteli üretilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.