Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

TBMM 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Türkiye'de yaşanan darbelere ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yapmayı denediler ama başaramadılar.

TBMM 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Türkiye'de yaşanan darbelere ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yapmayı denediler ama başaramadılar. Darbelerin önüne geçmek için uyanık olmak ve birliğimizi korumak zorundayız." ifadesini kullandı.



Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şevki Yılmaz, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezinde düzenlenen "Postmodern Darbe" konferansında, Amerika ve Avrupa'nın gözünün Anadolu'da olduğunu dile getirerek, Türk milletinin birlik içinde olması gerektiğini vurguladı.



28 Şubat döneminde yapılan uygulamalar nedeniyle bir süre yurt dışında yaşamak zorunda kaldığın dile getiren Yılmaz, din ve vatanın bir bütün olduğunu anlattı.



Yılmaz, şöyle konuştu:



"Allah bizi dinsiz ve vatansız yaşatmasın. Bizim güçlü bir vatana ihtiyacımız var. Bu vatan Anadolu'dur. Bütün oyunlar da burada oynanıyor. Çünkü Anadolu'da birçok ülke doğmuş ve hüküm sürmüş. Çok sayıda peygamber ve İslam büyüğü burada yaşamış. Burası dünyanın en eski ve değerli yerleşim bölgelerinden birisi. Bunun için burayı korumak zor. Birbirimize düşersek bu vatanı savunmamız zorlaşır. Bizim birbirimize kenetlenmemiz lazım. Irak, Suriye ortada." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, Anadolu'da barış köprüleri kurulmak istendiği zaman darbelere teşebbüs edildiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Menderes'e yapılmıştır. Erbakan hocamız da ağır sanayiyi kurmaya çalışmış, Müslüman ülkelerle yakınlaşmaya çalışmış ve bunun sonucunda da yine o eller harekete geçmiş ve 28 Şubat'ı yapmıştır. Aynısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yapmayı denediler ama başaramadılar. Bunların önüne geçmek için uyanık olmak ve birliğimizi korumak zorundayız."

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