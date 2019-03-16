Son Dakika Haberleri: Potada İstanbul Üniversitesi Küme Düştü

Potada İstanbul Üniversitesi Küme Düştü

1 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım İstanbul Üniversitesi oldu.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım İstanbul Üniversitesi oldu.

Ligde normal sezonun 22. haftasında Bellona Kayseri Basketbol'un deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 65-58 yenmesiyle İstanbul ekibinin küme düşmesi kesinleşti.

Ligde oynadığı 21 karşılaşmada 1 galibiyeti bulunan İstanbul Üniversitesi, 5 maçı kalmasına rağmen Kırçiçeği Bodrum'dan sonra küme düşen ikinci ekip olmaktan kurtulamadı.

İstanbul Üniversitesi, ligin 22. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:20 Kaynak: AA

Bodrum, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Spor
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