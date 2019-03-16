Potada İstanbul Üniversitesi Küme Düştü
1 saat önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım İstanbul Üniversitesi oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım İstanbul Üniversitesi
oldu.
Ligde normal sezonun 22. haftasında Bellona Kayseri
Basketbol'un deplasmanda Kırçiçeği Bodrum
'u 65-58 yenmesiyle İstanbul ekibinin küme düşmesi kesinleşti.
Ligde oynadığı 21 karşılaşmada 1 galibiyeti bulunan İstanbul Üniversitesi, 5 maçı kalmasına rağmen Kırçiçeği Bodrum'dan sonra küme düşen ikinci ekip olmaktan kurtulamadı.
İstanbul Üniversitesi, ligin 22. haftasında yarın Galatasaray
'ı konuk edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:20 Kaynak: AA
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