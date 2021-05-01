Pozantı'da halk ekmek gerginliği - Son Dakika

Pozantı'da halk ekmek gerginliği

01.05.2021 15:30
Pozantı'da halk ekmek gerginliği, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Pozantı ilçesinde satılmak istenen halk ekmeği satış yeri nedeniyle zabıta ekipleri tarafından engellediği öne sürülerek gerginlik yaşandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Pozantı ilçesinde satılmak istenen halk ekmeği satış yeri nedeniyle zabıta ekipleri tarafından engellediği öne sürülerek gerginlik yaşandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi halk ekmek aracıyla Pozantı ilçesinde ekmek satışına başladı. Ancak halk ekmeği satış yeri nedeniyle ilçe belediyesi ile ekmek satan görevliler arasında tartışma çıktı. İlçe belediyesi zabıta ekipleri ekmeğin mevzuata aykırı satışı yapıldığını öne sürerek satışı engelledi. Bu sırada zabıta ekipleri ile büyükşehir belediyesi görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Bu olaylar üzerine

Cumhuriyet Halk Partisi Pozantı İlçe Başkanı Şenol Eroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "Pozantı Belediyesi tarafından halk ekmek satışı mevzuata aykırı denerek engellenmeye çalışıyor. Vatandaşın ekmeğine dokunmayın" paylaşımı yaptı. Halk Ekmek Satış Müdürü Adnan Bezeyiş, "Pozantı'da halk ekmek satışının ikinci haftasındayız. Bir takım engellerle karşı karşıya kalıyoruz. Fırıncı esnafın belediyeye baskı yaptığını düşünüyoruz. Biz kamu hizmeti veriyoruz vatandaşa hizmet ediyoruz. İlçe tarım müdürlüğünden gelen arkadaşlar bizim ekmek satışımızın herhangi bir engel teşkil etmediğini belirttiler. Zabıta ile bu konuda sıkıntılarım devam ediyor. Gelen zabıta arkadaşlarımızın talimat aldık ne yapalım diyorlar haklı olarak beklide ama ortada talimatlar var muhataplar yok. Ortada bir haksızlık var bu haksızlığı giderebilecek kurum yok. Çıkan genelge ile halka ucuz ekmek götürmede ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz fakat genelgeyi ben okuduğumda bizim ekmek satışımızı engelleyecek bir yaptırım söz konusu değil bu daha çok fırıncılara yönelik" dedi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ise "CHP İlçe Başkanı Şenol Eroğlu'nun açıkta seyyar ekmek satışının mevzuat ve genelgelerle yasak olması ve hijyen olmaması, halk sağlığı sorumluluğumuzu yerine getiriyor olmamızı görmezden gelerek popülizm siyaseti yapmasını kınıyor, gerçeklerin bilinmesi için bu video konuşmamı yayınlıyorum" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Değerli Pozantılı hemşehrilerim, az önce çok üzülerek CHP İlçe Başkanı Şenol Eroğlu'nun Pozantı Belediyesi halk ekmek satışını engelliyor şeklinde ortalığı karıştırmak isteyen bir paylaşımını gördüm sosyal medyada. Gerçeğin ne olduğunu öğrenmenizi istiyorum. 20 günlük kapanma ile ilgili İçişleri Bakanlığından gelen genelge ile seyyar ekmek satışlarının yasak olduğu çok net bir şekilde genelgede görülecektir. Kaldı ki Adana Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanı Mansur Aladağ ile bizzat görüşerek Karaisalı ilçesinde de olduğu gibi Pozantı'ya da mutlaka ekmek büfesi konularak satış yapılması gerektiğini söyledim. Ekmek satışı yapılmayacak cümlesi hiçbir zaman bizden çıkmadı. Kamuoyunu yanıltmak adına bu şekildeki ifadeyi, Şenol Eroğlu beyi yaklaşık bir saat önce arayıp görüşerek, CHP Meclis Üyesi Ahmet Sarıaslan ile bizzat görüşerek bilgilendirdim ve Pazartesiden sonra Mansur Aladağ'ın Pozantı'ya da bir büfe göndereceğini kendilerine ifade ettim. Yani biz mevzuat neyse onu uyguluyoruz. Seyyar satış, açıkta poşetsiz ekmek, yani egzoz gazından çıkan karbon monoksit gazlarının Pozantı'nın sokaklarından çıkan tozların ekmeğe yapışarak satışını yapmanın usule aykırı olduğunu, bakkal dükkanlarının önüne bile camekan yaptırılarak satış yapıldığını kendilerine ifade ettik. Biz halk sağlığıyla alakalı sorumluluğumuzu ve görevimizi yerine getirirken ekmek satışına karşıymış gibi bir anlayışın kamuoyunu yanıltmaktan başka bir yere gitmeyeceğini ve popülizm olduğunu ifade ederek kınıyorum. Ayrıca ekmek satışı başlamadan makam odamda yaptığım uyarıyı görmezden gelenler, ben bilirim zihniyetiyle kamu yönetilemeyeceğini öğrenecekler. Büfe koyarak sabit noktada Halk Ekmek Satışını kim engeller namerttir. Konuyu saptırmanın kimseye faydası olmayacağı hak ve adaletin herkese lazım olduğunu bir kez daha ifade ediyorum." - ADANA

Pozantı'da halk ekmek gerginliği
Pozantı'da halk ekmek gerginliği

Halk Ekmek, Hisarcık, Pozantı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pozantı'da halk ekmek gerginliği - Son Dakika


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