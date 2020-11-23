Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenen tenis turnuvası başladı
23.11.2020 15:46
Türkiye'de görülen ilk Covid-19 vakalarını tedavi ederken bu virüs sebebi ile hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenen ITF Junior turnuvası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Cup başladı.
Türkiye'de görülen ilk Covid-19 vakalarını tedavi ederken bu virüs sebebi ile hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenen ITF Junior turnuvası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Cup başladı.
İstanbul Soul Entertainment Group Tenis Akademisi'nde düzenlenen turnuvada teklerde 32 erkek 32 kız sporcu mücadele edecek, çiflerde ise erkekler ve kızlarda maçlar 16'lık ana tablo üzerinden oynanacak. Tek erkekler ana tabloda 5, tek kızlar ana tabloda 4 Türk sporcu mücadele edecek. J3 seviyesinde 6 gün sürecek bir turnuva olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Cup, 28 Kasım Cumartesi yapılacak final müsabakaları ile sona erecek.
- İstanbul
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