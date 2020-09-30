Son dakika genel: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne donanımlı laboratuvar - Son Dakika

Son dakika genel: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne donanımlı laboratuvar

Son dakika genel haberi... - Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne donanımlı laboratuvar İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne yapılan Türkiye'deki sayılı laboratuvarlardan biri olacak olan laboratuvarda incelemelerde bulundu.

- Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne donanımlı laboratuvar

İSTANBUL - İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne yapılan Türkiye'deki sayılı laboratuvarlardan biri olacak olan laboratuvarda incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne birçok testin yapılabileceği donanımlı bir laboratuvar kuruldu. Türkiye'de sayılı laboratuvarlardan biri olacak olan laboratuvarda sistemlerin montajlanması için özveriyle çalışıldı. Laboratuvar, birçok testin yapılmasına imkan sağlarken sonuçlarının da hızla alınmasını sağlayacak. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi yetkilileriyle alanda incelemelerde bulundu.

"Tetkiklerin sonuçları bir merkezden verilir hale geliyor"

Laboratuvarda incelemelerde bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "2 buçuk yıldır çabaladığımız ve İstanbul'da özellikle laboratuvarların mikrobiyoloji, PCR ve mikrokimya laboratuvarlarının koordinasyonunu sağlayacak bu projeyle 4 merkezileştirilmiş laboratuvarla bütün hastanelerdeki bu tür tetkiklerin sonuçları bir merkezden verilir hale geliyor. İstisnayi testlerin yapıldığı 4 tane ana laboratuvar var bu laboratuvar Kartal'da Göztepe'de Okmeydanı'nda ve Kanuni Sultan Süleyman'da planlandı. Bu laboratuvarlarda hem 1. basamak hem 2. basamak hem de 3. basamak testleri yapılabilir hale getirilecek hiçbir insanımız kamu hastanelerinde test yapılmıyor diye bir cevapla karşılaşmayacak" dedi.

"İlk defa Türkiye'ye geliyor"

Laboratuvarın önemine dikkat çeken Memişoğlu, "İlk defa böyle büyük bir test merkezi olacak özellikle Göztepe Hastanesi ve bu hastane bunun merkezi haline gelmiş olacak, en büyük laboratuvarlar bu merkezler olacak. Bu tür mükemmel yapıların içinde teknik olarak da tıbbi olarak da mükemmel hizmetler sunulacak aynı zamanda buralar araştırma yapılabilir olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Özellikle İstanbul sağlığın baş şehri dünyanın merkezi olacak öngördüğümüz içinde gerçekten inanılmaz bir teknolojiyle her türlü sonucu burada tektik yapılabilecek bir laboratuvar kuruluyor. Fatih Sultan Mehmet'te eski genel sekreterliğimizdeki buna benzer ilk laboratuvardı. O laboratuvar bunların prototipiydi onu İstanbul'a genişletmiş oluyoruz. Mikrobiyoloji dediğimiz kültür dediğimiz mikrobun üreyip üremediğine bakan tetkiklerinin yapılacağı bir yapı geliyor. İlk defa Türkiye'ye geliyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika genel: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne donanımlı laboratuvar
Son dakika genel: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne donanımlı laboratuvar
Son dakika genel: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne donanımlı laboratuvar
Son dakika genel: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne donanımlı laboratuvar

İl Sağlık Müdürü, Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika genel: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne donanımlı laboratuvar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı ABD sperm donörü Joe'yu konuşuyor! Dünya genelinde 150 çocuğu var Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Samsun Emlakçılar Odası Başkanı, ev sahiplerini fırsatçılık yapmakla suçladı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı
İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü         
17:38
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın "Uçağımız düşürüldü" iddiasını yalanladı         
17:02
ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı         
17:01
Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı         
16:45
CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor         
15:57
Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı         
15:33
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi         
14:39
Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü         
13:36
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 18:02:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika genel: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne donanımlı laboratuvar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei