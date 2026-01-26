Prof. Dr. Özilgen'in Yeni Kitabı: Gıda Bilmeceleri 2 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Prof. Dr. Özilgen'in Yeni Kitabı: Gıda Bilmeceleri 2

Prof. Dr. Özilgen\'in Yeni Kitabı: Gıda Bilmeceleri 2
26.01.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Sibel Özilgen'in 'Gıda Bilmeceleri 2' kitabı, gıdalarla ilgili doğru bildiklerimizi sorguluyor.

YEDİTEPE Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen'in 'Gıda Bilmeceleri 2' kitabı okuyucuyla buluştu. Prof. Dr. Özilgen, kitabın yediğimiz her şeyi yeniden düşündürecek nitelikte olduğunu belirterek 'Bu kitaptaki amacım, yanlış bilinen doğruları bilimsel verilerle sorgulamak' dedi.

Kitabında 'Gıdalar hakkında yıllardır doğru bildiğimiz pek çok bilgi aslında ne kadar doğru? 'Günlük hayatta gıdalar hakkında aklımıza takılan soruların bilimsel karşılığı ne?' gibi soruları ele alan Prof. Dr. Sibel Özilgen, okuru bir kez daha gıda sırlarının peşine düşürüyor.

Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanan 'Gıda Bilmeceleri 2' kitabında gıdalar hakkında kulaktan kulağa aktarılan efsaneler, bilimsel verilerle masaya yatırılıyor. Prof. Dr. Özilgen kaleme aldığı yeni kitabında, 'Bazı insanların elinin lezzeti olduğu doğru mu?', 'Un patlaması ne demek?', 'Bebeklere neden bal verilmez?', 'Kuru buz nedir?', 'Tatlı gıdalar sıcakken neden daha tatlı algılanır?', 'Su dağ başında neden daha çabuk kaynar?', 'Su ile yağ karışmazken mayonez nasıl olur da tutar?' ve benzeri onlarca soruyu 'gıda bilmecesi' olarak ele alıyor. Kitap, gıdalar hakkında doğru kabul edilen bilgileri bilimsel gerçekler ışığında yeniden sorgulamaya davet ediyor.

POPÜLER KÜLTÜRDEN BİLİMSEL GERÇEKLERE

2017 yılında yayımlanan 'Gıda Bilmeceleri'nin devamı niteliğindeki bu yeni çalışmada Prof. Dr. Özilgen, alışkanlıklar ve popüler söylemlerle şekillenen gıda bilgisini sade, anlaşılır ve merak uyandıran bir dille aktarıyor. Okuyucuyu 'neden' ve 'nasıl' sorularıyla düşünmeye teşvik eden kitap, hem eğlenceli hem öğretici bir başucu kaynağı olmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Özilgen, kitabın çıkış noktasını şöyle anlatıyor:

"Gıdalar hakkında bildiklerimizin büyük bir kısmı kulaktan dolma bilgilerden oluşuyor. Oysa bilimsel gerçekler çoğu zaman bu bilgilerle örtüşmüyor. Yıllar boyunca öğrencilerimden, arkadaşlarımdan ve ailemden gelen sorulara verdiğim yanıtları bir araya getirme fikri böyle doğdu. Bu kitapta amacım, yanlış bilinen doğruları bilimsel verilerle sorgulamak."

'AMACIM EZBER BOZMAK DEĞİL, MERAK UYANDIRMAK'

Kitabın temel hedefinin yalnızca bilgi vermek olmadığını vurgulayan Özilgen, şu sözlerle devam ediyor:

"Eğer okur, bu kitabı okurken 'Bunu hiç düşünmemiştim' ya da 'Ben bunu farklı biliyordum' diyorsa ve bazı alışkanlıklarını sorgulamaya başlıyorsa, kitap amacına ulaşmış demektir. Çünkü doğru bilgiye giden yol, merak etmek ve bilimsel olarak sorgulamaktan geçer."

'Gıda Bilmeceleri 2', gıdaya merak duyan herkes için keyifli bir okuma sunarken; gastronomi, beslenme ve gıda bilimi alanlarında eğitim gören öğrenciler ve akademisyenler için de güvenilir bir kaynak niteliği taşıyor.

Kaynak: DHA

Gastronomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Özilgen'in Yeni Kitabı: Gıda Bilmeceleri 2 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL 40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale Sosyal medya ikiye bölündü Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

10:36
Arda Güler’den beğeni yağmuruna tutulan hareket
Arda Güler'den beğeni yağmuruna tutulan hareket
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
10:02
Futbol maçında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Futbol maçında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
09:40
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
09:28
Neye uğradığını şaşırdı Benfica’ya dönen Rafa Silva’ya büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok
09:16
Nihat Kahveci’den Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’ya Eleştiri
Nihat Kahveci'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'ya Eleştiri
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
08:37
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 10:48:58. #7.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Özilgen'in Yeni Kitabı: Gıda Bilmeceleri 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.