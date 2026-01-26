Prof. Dr. Özilgen\'in Yeni Kitabı: Gıda Bilmeceleri 2

YEDİTEPE Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen'in 'Gıda Bilmeceleri 2' kitabı okuyucuyla buluştu. Prof. Dr. Özilgen, kitabın yediğimiz her şeyi yeniden düşündürecek nitelikte olduğunu belirterek 'Bu kitaptaki amacım, yanlış bilinen doğruları bilimsel verilerle sorgulamak' dedi.

Kitabında 'Gıdalar hakkında yıllardır doğru bildiğimiz pek çok bilgi aslında ne kadar doğru? 'Günlük hayatta gıdalar hakkında aklımıza takılan soruların bilimsel karşılığı ne?' gibi soruları ele alan Prof. Dr. Sibel Özilgen, okuru bir kez daha gıda sırlarının peşine düşürüyor.

Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanan 'Gıda Bilmeceleri 2' kitabında gıdalar hakkında kulaktan kulağa aktarılan efsaneler, bilimsel verilerle masaya yatırılıyor. Prof. Dr. Özilgen kaleme aldığı yeni kitabında, 'Bazı insanların elinin lezzeti olduğu doğru mu?', 'Un patlaması ne demek?', 'Bebeklere neden bal verilmez?', 'Kuru buz nedir?', 'Tatlı gıdalar sıcakken neden daha tatlı algılanır?', 'Su dağ başında neden daha çabuk kaynar?', 'Su ile yağ karışmazken mayonez nasıl olur da tutar?' ve benzeri onlarca soruyu 'gıda bilmecesi' olarak ele alıyor. Kitap, gıdalar hakkında doğru kabul edilen bilgileri bilimsel gerçekler ışığında yeniden sorgulamaya davet ediyor.

POPÜLER KÜLTÜRDEN BİLİMSEL GERÇEKLERE

2017 yılında yayımlanan 'Gıda Bilmeceleri'nin devamı niteliğindeki bu yeni çalışmada Prof. Dr. Özilgen, alışkanlıklar ve popüler söylemlerle şekillenen gıda bilgisini sade, anlaşılır ve merak uyandıran bir dille aktarıyor. Okuyucuyu 'neden' ve 'nasıl' sorularıyla düşünmeye teşvik eden kitap, hem eğlenceli hem öğretici bir başucu kaynağı olmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Özilgen, kitabın çıkış noktasını şöyle anlatıyor:

"Gıdalar hakkında bildiklerimizin büyük bir kısmı kulaktan dolma bilgilerden oluşuyor. Oysa bilimsel gerçekler çoğu zaman bu bilgilerle örtüşmüyor. Yıllar boyunca öğrencilerimden, arkadaşlarımdan ve ailemden gelen sorulara verdiğim yanıtları bir araya getirme fikri böyle doğdu. Bu kitapta amacım, yanlış bilinen doğruları bilimsel verilerle sorgulamak."

'AMACIM EZBER BOZMAK DEĞİL, MERAK UYANDIRMAK'

Kitabın temel hedefinin yalnızca bilgi vermek olmadığını vurgulayan Özilgen, şu sözlerle devam ediyor:

"Eğer okur, bu kitabı okurken 'Bunu hiç düşünmemiştim' ya da 'Ben bunu farklı biliyordum' diyorsa ve bazı alışkanlıklarını sorgulamaya başlıyorsa, kitap amacına ulaşmış demektir. Çünkü doğru bilgiye giden yol, merak etmek ve bilimsel olarak sorgulamaktan geçer."

'Gıda Bilmeceleri 2', gıdaya merak duyan herkes için keyifli bir okuma sunarken; gastronomi, beslenme ve gıda bilimi alanlarında eğitim gören öğrenciler ve akademisyenler için de güvenilir bir kaynak niteliği taşıyor.