Profesör Füsun Terzioğlu, AB ülkeleri arasında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Profesör Füsun Terzioğlu, AB ülkeleri arasında Türkiye'yi temsil edecek

22.12.2020 10:25

Profesör Füsun Terzioğlu, AB ülkeleri arasında Türkiye'yi temsil edecek Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanından Uluslararası başarı Hemşirelik alanında birçok başarıya ve başarılı çalışmaya imza atan Prof. Dr.

Profesör Füsun Terzioğlu, AB ülkeleri arasında Türkiye'yi temsil edecek

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanından Uluslararası başarı

ANKARA - Hemşirelik alanında birçok başarıya ve başarılı çalışmaya imza atan Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, The European Nurse Directors Association'nın ( Avrupa Hemşire Yöneticileri Derneği) Türkiye Temsilciliğine seçilen ilk Türk bilim insanı oldu. Terzioğlu AB ülkeleri arasında Türkiye'yi temsil ederek ülkemizdeki hemşirelik hizmetlerinin yönetimine önemli bir katkı sağlayacak.

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Dünyanın en seçkin kuruluşlarından olan The European Nurse Directors Association'ın (Avrupa Hemşire Yöneticileri Derneği ) Türkiye Temsilcisi seçildi. Alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'de birçok projeye ve yeniliğe öncülük eden Terzioğlu, hemşirelik mesleğinin sağlık sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin sağlık alanındaki hemşirelik hizmetlerinin dünya ülkeleriyle yarışacak potansiyelinin olduğuna dikkat çeken Terzioğlu, AB ülkeleri arasında Türkiye'yi temsil ederek Türkiye'nin başarılı sağlık uygulamalarını tüm dünyaya tanıtacak.

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, ENDA'nın hemşirelik mesleğinin uluslararası platformlarda yer almasını sağlayan önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirtti. ENDA'nın bütün hemşire koordinatörlerini bir araya getirmeyi hedefleyen ve hemşirelik mesleğinin dünyadaki önemini ortaya koymaya çalışan uluslararası bir kuruluş olduğunun altını çizen Terzioğlu, 2020 yılının Dünya Sağlık Örgütü tarafından ebeler ve hemşireler yılı ilan edildiğini hatırlatarak, kuruluşun amacına ilişkin bilgiler verdi.

Bu kapsamda, ENDA'nın Avrupa'daki pek çok akademi ve sağlık kuruluşlarında çalışan hemşire yöneticileri bir araya getirerek işbirliği kapsamında hemşirelik eğitimi, araştırmaları, yenilikçi faaliyetleri ve projelerinin güçlendirilmesinde sinerji oluşturduğunu belirtti. Hemşirelik mesleğinin COVİD- 19 'la birlikte sağlık sistemi içerisinde uluslararası düzeyde işbirliği kapsamında ne kadar önemli olduğunun bir kez daha fark edildiğini bildiren Terzioğlu, "Bu dönem, hemşirelerin ne kadar fark oluşturduğu, 24 saat kesintisiz hizmet verenler olarak bütün dünyada COVİD- 19 kahramanları olarak ilan edilmelerine neden oldu.

Türkiye'nin ilk kez böyle bir kuruluşun içerisinde yer aldığını ifade eden Terzioğlu, ENDA'nın 1992 yılında İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurularak 12 Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin yönetici hemşirelerini biraraya getiren bu kuruluş içerisinde ilk kez Avrupa Birliğine aday ülke olarak Türkiye'nin de yer alması ve ülkemizin temsil edilmesi onur ve gurur verici olduğunu ifade etti. Atılım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim üyesi olarak hem Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında temsil etmek, dernekler arasında temsil etmek ayrı bir onur ve gurur kaynağı" diye konuştu.

Uluslararası alanda bir çok çalışmanın dernek tarafınca yürütüldüğünü belirten Terzioğlu," Öncelikli hedeflediğim projem; hemşireliğin sağlık sistemi içerisinde vermiş olduğu bilim ve sanattan oluşan bakım hizmetleri ile mesleğimizin temsiliyetini ve görünürlüğünü artırmanın yanısıra hemşirelik mesleğinin toplum sağlığını yükseltmede öneminin anlaşılması ve güçlendirilmesi benim için çok kritik alanlardan birisi. Hemşirelik, hastayı bütüncül olarak değerlendiren ve hastaya dokunan bir meslek grubu. Bu kadar önemli bir mesleğin ülkemizde hak ettiği yerlere ulaşmasında oluşturduğumuz uluslararası networkun çok kritik olduğuna inanıyorum" dedi.

Profesör Füsun Terzioğlu, AB ülkeleri arasında Türkiye'yi temsil edecek
Profesör Füsun Terzioğlu, AB ülkeleri arasında Türkiye'yi temsil edecek
Profesör Füsun Terzioğlu, AB ülkeleri arasında Türkiye'yi temsil edecek
Profesör Füsun Terzioğlu, AB ülkeleri arasında Türkiye'yi temsil edecek

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Atılım Üniversitesi, Avrupa Birliği, Türkiye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Profesör Füsun Terzioğlu, AB ülkeleri arasında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika


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