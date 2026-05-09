Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Gaziantep’te günlerdir süren tartışmaların ve yoğun protestoların ardından Manifest grubu, Odeon Performans Sanatları Merkezi’nde sahne aldı. Dışarıda protestocuların ve güvenlik barikatlarının olduğu gecede, grup üyelerinin sahne performansı ve verdikleri sembolik mesajlar damga vurdu.

SALON HINCA HINÇ HINÇ DOLDU

Gaziantep’teki 60 sivil toplum kuruluşunun (STK) "konser iptal edilsin" çağrıları ve kapı önünde yaşanan arbedeye rağmen vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi. Tüm engelleme girişimlerine rağmen Odeon Performans Sanatları Merkezi tamamen dolarken, hayranları grubu coşkuyla karşıladı. Güvenlik güçlerinin oluşturduğu koridordan geçerek içeri giren dinleyiciler, hem şarkılara eşlik etti hem de doyasıya eğlendi.

ZEYNEP OKTAY'DAN "BAYRAKLI" YANIT

Gecenin en dikkat çeken anı ise Manifest grubu üyesi Zeynep Oktay’ın sahneye Türk bayrağı ile çıkması oldu. ODTÜ’de yaşanan olayların ardından grubun verdiği bu ilk konserde, Oktay’ın elinde bayrakla hayranlarını selamlaması salonda büyük bir alkış tufanı kopardı. Bu hamle, dışarıda grubu "milli ve manevi değerlere aykırılıkla" suçlayan protestoculara karşı verilmiş sembolik bir cevap olarak yorumlandı.

HEM SÖYLEDİLER HEM DANS ETTİLER

Manifest grubu, sahne enerjisiyle Gaziantep’i adeta salladı. Birbirinden hareketli şarkılarını seslendiren grup üyeleri, profesyonel dans performanslarıyla da göz doldurdu. Dışarıda mehter marşları çalınırken, içeride modern bir sahne şovuyla performanslarını sergileyen grup, profesyonelliklerinden ödün vermedi.