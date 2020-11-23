PTT'den "Türkiye-Venezuela Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı" konulu özel gün zarfı - Son Dakika

PTT'den "Türkiye-Venezuela Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı" konulu özel gün zarfı

23.11.2020 08:27
PTT'den

PTT AŞ tarafından "Türkiye-Venezuela Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı" konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT AŞ tarafından "Türkiye- Venezuela Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı" konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Türkiye-Venezuela Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı" konulu özel gün zarfı 5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satılacak.

Söz konusu filatelik ürünün satışıyla birlikte, "PTT Pul Müzesi/ Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde mesai saatleri içinde "Türkiye-Venezuela Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı 23.11.2020 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmelerini sağlamak adına, özel gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden 6 ay içinde satın almaları halinde zarflar posta damgalı gönderilebilecek.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

Venezuela, Altındağ, Türkiye, PTT, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT'den 'Türkiye-Venezuela Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı' konulu özel gün zarfı - Son Dakika Ekonomi


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