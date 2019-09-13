"Puhahaha": Rapçi Şanışer'den 'FETÖ, PKK' suçlamalarına cevap

'Susamam' adlı şarkısının çok sayıda kişi tarafından izlenmesinin ardından 'FETÖ, PKK, Amerika ve İsrail destekli' eleştirilerine maruz kalan Rapçi Şanışer, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gerçek adı Sarp Palaur olan Rapçi Şanışer, "Bazı TV kanallarında hakkımda fetöcü, pkklı, Amerika, İsrail destekli diye uzun uzun konuşulmuş. Bana cevap hakkı doğdu, cevap hakkımı kullanıyorum: puhahahhahahahahaha" ifadelerini kullandı.