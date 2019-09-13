Son Dakika Haberleri: "Puhahaha": Rapçi Şanışer'den 'FETÖ, PKK' suçlamalarına cevap
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"Puhahaha": Rapçi Şanışer'den 'FETÖ, PKK' suçlamalarına cevap

1 saat önce

'Susamam' adlı şarkısının çok sayıda kişi tarafından izlenmesinin ardından 'FETÖ, PKK, Amerika ve İsrail destekli' eleştirilerine maruz kalan rapçı Şanışer, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

'Susamam' adlı şarkısının çok sayıda kişi tarafından izlenmesinin ardından 'FETÖ, PKK, Amerika ve İsrail destekli' eleştirilerine maruz kalan Rapçi Şanışer, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gerçek adı Sarp Palaur olan Rapçi Şanışer, "Bazı TV kanallarında hakkımda fetöcü, pkklı, Amerika, İsrail destekli diye uzun uzun konuşulmuş. Bana cevap hakkı doğdu, cevap hakkımı kullanıyorum: puhahahhahahahahaha" ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Şanışer, İsrail, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:45 
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