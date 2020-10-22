Putin'den, Dağlık Karabağ konusunda Erdoğan ve Türkiye açıklamaları - Son Dakika

Putin'den, Dağlık Karabağ konusunda Erdoğan ve Türkiye açıklamaları

22.10.2020 22:40
Putin'den, Dağlık Karabağ konusunda Erdoğan ve Türkiye açıklamaları, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun çok sert olduğunu fakat ortak bir yol bulabileceklerini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun çok sert olduğunu fakat ortak bir yol bulabileceklerini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın en önemli fikir kulüplerinden olan Valday Tartışma Kulübü'nün geleneksel toplantısına telekonferans yoluyla katıldı. Putin, toplantıda birçok önemli konuya değindi. Dağlık Karabağ'daki çatışmalara değinen Putin, Türkiye'nin, Dağlık Karabağ konusundaki konumundan bahsetti. Devlet Başkanı Putin, "Birilerinin bizim arabuluculuğumuza ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum. Türkiye ve Fransa, kendi aralarındaki ilişkileri bizzat düzenleyebilecek kapasitede birer ülke. Erdoğan'ın tutumu ne kadar sert görünürse görünsün, onunla ortak dil bulunabileceğini biliyorum. Bu nedenle durumun normale döneceğini düşünüyorum. Biz, diğer ülkeler arasındaki çatlakları hiçbir zaman suistimal etmedik. Türkiye ile Rusya arasındaki etkileşim önemli. Türkiye ile işbirliği hacmimiz artıyor. Türkiye ve Rusya için ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu daha detaylı şekilde anlatabilirim" dedi.

Konferansta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikaları ile ilgili görüşlerini aktaran Putin, "Erdoğan'ın bağımsız politika izlediğini biliyorum. Her türlü baskıya rağmen, Türk Akım Projesi'ni Erdoğan'la oldukça kısa süre içinde gerçekleştirdik. Kuzey Akım 2 için ise Avrupa'yla yıllardır sürüncemedeyiz. Avrupa, projenin uygulanması için egemen şekilde hareket edemiyor ancak Türkiye ile çok hızlı şekilde uyguladık. Ulusal çıkarlarının farkında olan Erdoğan, bunu yapacağımızı söyledi ve yaptık. Erdoğan'ın konumu tutarlı. Kırım'ı tanımıyor. Dağlık Karabağ'ı tanımıyor. Herkesle ısrarlı bir şekilde çalışmamız gerekir, sabırlı olmamız gerekir, ki bunu yapıyoruz ve herkese, duruşumuzun doğru olduğunu kanıtlıyoruz. Bu duruşumuzu savunmaya devam edeceğiz. Orada konumlarımız ve yaklaşımlarımız örtüşmüyor, uzlaşma aramamız gerekiyor. Biz, bu tür tartışmalı konuların güç yardımıyla, silah yardımıyla değil, diplomatik mecrada, müzakere masasında çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet, görüşmelerin 30 yıldır devam ettiğini ama bir faydası olmadığını söyleyebilirsiniz. Bence bu, ateş etmeniz gerektiği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Putin'den, Dağlık Karabağ konusunda Erdoğan ve Türkiye açıklamaları

Dağlık Karabağ, Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin'den, Dağlık Karabağ konusunda Erdoğan ve Türkiye açıklamaları - Son Dakika


Son Dakika

Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı Ronaldo'nun sevgilisi yaşadıkları tutkulu aşkı anlattı: Cristiano tam bir bomba İlkokul öğrencisinde korona çıktı, 13 öğrenci karantinaya alındı İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok
Napoli, evinde AZ Alkmaar'a 1-0 mağlup oldu Napoli, evinde AZ Alkmaar'a 1-0 mağlup oldu         
22:28
Bayer Leverkusen, Nice'yi 6-2 mağlup etti Bayer Leverkusen, Nice'yi 6-2 mağlup etti         
21:54
Artan vakalar sonrası İstanbul'a yeni tedbir mi geliyor? Bakan Koca, işareti verdi Artan vakalar sonrası İstanbul'a yeni tedbir mi geliyor? Bakan Koca, işareti verdi         
21:27
Twitter hesabı hacklenen Donald Trump'ın kullandığı şifre açığa çıktı Twitter hesabı hacklenen Donald Trump'ın kullandığı şifre açığa çıktı         
21:03
Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten         
20:30
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı         
19:52
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 22:50:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Putin'den, Dağlık Karabağ konusunda Erdoğan ve Türkiye açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei