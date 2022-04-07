Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna görüşüldü - Son Dakika
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Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna görüşüldü

07.04.2022 17:49
Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna görüşüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna'daki savaşı ve Rusya-Ukrayna müzakerelerini görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna'daki savaşı ve Rusya-Ukrayna müzakerelerini görüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in başkanlığındaki güvenlik konseyi toplantısında katılımcıların Ukrayna'da devam eden "özel askeri operasyonun" seyrini müzakere ettiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin de ele alındığını kaydeden Peskov, "Toplantıda Buça örneğinde olduğu gibi, Ukrayna tarafının enformasyon ve diğer sabotajlarına aktif bir şekilde karşı koyma ihtiyacı da vurgulandı." ifadesini kullandı.

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Güvenlik Konseyi, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna görüşüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna görüşüldü - Son Dakika
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