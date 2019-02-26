Son Dakika Haberleri: Putin'in Sözcüsünün Kızı AP'de Staj Yapıyor

Putin'in Sözcüsünün Kızı AP'de Staj Yapıyor

2 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova Avrupa Parlamentosu'nda (AP) staj yapıyor.

Putin'in Sözcüsünün Kızı AP'de Staj Yapıyor, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova Avrupa Parlamentosu'nda (AP) staj yapıyor.

AP'nin Fransız üyesi Aymeric Chauprade, basına yaptığı açıklamada, Putin'in sözcüsü olan Dmitry Peskov'un kızının stajyer olarak işe alındığına ilişkin haberleri doğruladı.

Chauprade, Elizaveta Peskova'nın Kasım 2018'de yanında stajyer olarak işe alındığını ve staj süresinin nisan ayında dolacağını belirtti.

Aymeric Chauprade, Fransa'da hukuk ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim alan Peskova'nın staj başvurusunun AP tarafından da onaylandığını ifade etti.

AP Sözcüsü Marjory van den Broeke ise Peskova'nın Savunma ve Güvenlik Alt Komitesi'nde staj yaptığını ancak hiçbir gizli belgeye ulaşımı olmadığını kaydetti.

AB-Rusya ilişkileri gergin

Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde, Peskova'nın AP'de stajyer olarak kabul edilmesi tepki çekiyor.

AP'deki merkez partiler, Rusya ve Putin'i aşırı sağcı partilere destek vermek ve AB'yi "bölmeye çalışmakla" suçluyor. Halihazırda AB, Rusya'ya mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan bazı yaptırımlar uyguluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:04 Kaynak: AA

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