Putin istemişti: Hackerlar, Avrupa ülkesinin altyapısı çökertti

Hackerlar, Avrupa Birliği'nin Rusya için aldığı yaptırım kararlarına sessiz kalmadı. Rusya, Avrupa için hack kampanyasını resmen başlattı. Daha önce Almanya'nın aşı veritabanına yönelik yaptığı saldırılarıyla bilinen Rusya merkezli Killnet grubu bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Rusya'nın hacker grubu Killnet, Litvanya'yı hedef aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siber dünyaya da savaş açmış gibi görünüyor. Killnet grubu tarafından gerçekleştirilen son saldırı Litvanya'yı hedef aldı. Saldırıyı üstlenen grup, hükümete bağlı web sitelere DDOS saldırısında bulundu.

Microsoft uyardı: Türkiye her an siber savaşa girebilir!

Avrupa Birliği geçtiğimiz dönemde aldığı yaptırımlar kapsamında Rusya ticaretini azaltmayı hedefledi. Litvanya'nın başkenti Vilnius üzerinden Rusya'ya ithalat yapılmamasında karar kıldı. Fakat AB yaptırımlarına karşı yeni hamle Killnet korsanlarından geldi.

Litvanya'ya yönelik saldırıyla ilgili Reuters'a konuşan grup sözcüsü, yakın zamanda AB'yi de hedef alacaklarını belirtti. Bakanlığın ve kar amacı gütmeyen kuruluşların altyapısına zarar veren Killnet, 1652 web kaynağının altyapısını sildiklerini söyledi.

Reuters'a verdiği demeçte sözcü, "Rusya'nın Avrupa için hack girişimi, Litvanya ablukayı kaldırana kadar devam edecek. 1652 web kaynağını yok ettik. Şimdilik hepsi bu kadar, ama durmayacağız" ifadelerini kullandı. Grubun yeni saldırısını hangi ülkeye yapacağı şimdilik belirsiz.

İthalat yaptırımına ek olarak AB, Rusya'dan çimento, metal veya inşaat malzemelerinin kara yoluyla alınmayacağını söyledi. Bu durum karşısında Rusya, Litvanya'yı ortak elektrik şebekesinden çıkardığını açıkladı.

Fakat siber saldırılar sadece Rusya cephesinden gelmiyor. Ünlü bilgisayar korsanlığı ekibi Anonymous'tan gelen yeni açıklamada, Rusya'nın insansız hava araçlarının hacklendiği iddia edildi. Grubun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya ordusuna insansız hava aracı üretmekten sorumlu şirketin ağlarına sızıldığı aktarıldı.

Peki siz Rusya ve Avrupa arasındaki hack girişimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.