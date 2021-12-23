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Putin: "nato'nun Doğuya Daha Fazla İlerleyişi Kabul Edilemez""füzeleriyle Evimize Gelen Abd" - Son Dakika

Putin: "nato'nun Doğuya Daha Fazla İlerleyişi Kabul Edilemez""füzeleriyle Evimize Gelen Abd"

23.12.2021 16:01

- Putin: "NATO'nun doğuya daha fazla ilerleyişi kabul edilemez" "Füzeleriyle evimize gelen ABD" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin düzenlediği 2021 yılsonu toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayarak "NATO'nun doğuya daha fazla ilerleyişinin kabul edilemez" dedi.

- Putin: "NATO'nun doğuya daha fazla ilerleyişi kabul edilemez"

"Füzeleriyle evimize gelen ABD"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin düzenlediği 2021 yılsonu toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayarak "NATO'nun doğuya daha fazla ilerleyişinin kabul edilemez" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2001 yılından beri düzenlediği basın toplantısında bu yıl da önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle gazetecilerin sorularını internet yayını üzerinden yanıtlayan Putin, bu yıl ise toplantıyı PCR testinden geçen 507 medya temsilcisi ile yüz yüze gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı'nın yanındaki Manej Sergi Salonu'nda yapılan toplantı öncesi geniş güvenlik önlemleri alınırken akredite edilen gazeteciler, yetkililere negatif sonuçlu 3 ayrı PCR testi gösterdi. Salona alınan gazeteciler maske ve sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildikten sonra programın moderatörü Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, toplantıyı başlattı.

Gazetecilerin Putin'e yönelttikleri ilk soru, Rusya'daki ekonomik gelişmeler olurken Putin, ülkedeki ekonominin ilerlemesinden bahsederek. "Ekonomimiz zorluklarla ve mecburi sınırlamalarla karşılaştı. Fakat G20 ülkeleri dahil dünyanın pek çok gelişmiş ekonomisine kıyasla şoklara karşı çok daha hazırlıklı olduğumuzu gördük. 2021 yılında GSYİH büyümesini yüzde 4,5 olarak bekliyoruz. Rus halkının net gelirlerindeki artış yüzde 3,3 oldu. Ülkenin dış borcu ise yüzde 4'e geriledi. Ülkenin uluslararası rezervleri 625,5 milyar dolara ulaştı. Tüm bunlar ekonomimizin istikrarlı olduğunun işaretidir" dedi. Putin ayrıca ülkedeki işsizlik rakamlarının yüzde 4,4 olmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

146 milyon Rusya için yeterli bir nüfus değil

Her fırsatta ülke nüfusunun artması gerektiğini savunarak nüfus artışına dair politikalar geliştiren Rus lider, ülke nüfusunun yeterli olmadığını söyleyerek, "Ülkemizde ölüm oranında artış gözlemleniyor. Bu en önemli sorunlardan biri ve demografik açıdan karşı karşıya olduğumuz en önemli görevlerden biri haline geldi. 146 milyon bu kadar geniş topraklar için yetersiz. Şuan çalışma hayatının içinde olan 81 milyondan biraz daha fazla insanımız var. 2024 ve 2030 yıllarına kadar bu sayıyı ciddi şekilde arttırmamız gerekiyor. Bu ekonomik büyüme için en önemli faktörlerden biridir" dedi.

Sürü bağışıklığı oranı yüzde 59,4'e ulaştı

Ekonomik ve sosyal konularla ilgili soruları cevaplarken ülkedeki Covid-19 salgınına ilişkinde konuşan Putin, ülkedeki sürü bağışıklık oranının yüzde 80'lere ulaşması gerektiğini söyleyerek, "Rusya genelinde korona virüse karşı sürü bağışıklığı oranı yüzde 59,4'e ulaştı. Yüzde 80 düzeyinde bir sürü bağışıklık düzeyine ihtiyacımız var. 2022 yılının ilk çeyrek sonunda veya ikinci çeyreğinde bu bağışıklık düzeyinin yüzde 80'e ulaşmasını bekliyorum" dedi. Ülkedeki Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara karşı olanlara saygı duyulması gerektiğini de ifade eden Putin, "Onlara saygı duyulması gerekiyor. Mesele kesinlikle herhangi bir siyasi iradeyle alakalı değil. Mesele, etki kuvvetinin her zaman tepki kuvvetine eşittir: Baskı yapmaya başladığınızda, ki bizim halkımız yaratıcıdır, hemen bu baskı arzusunu bertaraf etmenin yollarını bulurlar" dedi.

Salgınla mücadelede bölge başkanlarının aldıkları sorumlulukları takdir eden Putin, "Rusya'daki salgınla mücadelede tüm bölge başkanları önemli sorumluluklar aldılar. Önemli kararlar almaktan çekinmediler, Bakanlar Kurulu da alınan kararlar konusunda onlara destek verdi" şeklinde konuştu. Ülkeler tarafından geliştirilen aşıların karşılıklı olarak tanınması gerektiğini savunan Putin, "Aşılar karşılıklı olarak tanınmadan ve tüm dünyaya mümkün olan en hızlı şekilde ve en yüksek miktarda dağıtılmadan, Covid-19 sorunuyla küresel düzeyde başa çıkamayız. Bu durumda insanoğlu her zaman bununla yaşayacak ve büyük kayıplar verecek" ifadelerini kullandı.

" Ukrayna'da olanlara karşı tepkisiz kalamayız"

Ukrayna'daki iç savaşın başladığı 2014 yılından sonra Kırım ve Donbass Bölgesi ile ilgili kendi adımlarından bahseden Putin, " Kırımlıları korumayı reddetmemiz imkansızdı. Kırım'ın Rusya'ya bağlanacağı kimsenin aklına gelmezdi. Bizim gördüğümüz şu ki Ukrayna hükümeti Donbass'a karşı yeni bir askeri operasyonun hazırlıklarını yapıyor. Rusya'ya ise buna müdahale etmemesi çağrısı yapıyorlar. Görünen o ki Ukrayna hükümetine yeni silah sistemleri tedarik edilirken bizim buna aldırış etmememiz, bakışlarımızı başka yöne çevirmemiz isteniyor, Ukrayna'da radikallerin nasıl davrandığına aldırış etmememiz isteniyor. Bunlara karşı tepkisiz kalamayız" şeklinde konuştu.

"Rusya'yı kuşatmak kolay bir iş değil ama yeni askeri üsler her yerde ortaya çıkıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ve ABD'nin ülkesini çevrelemeye çalıştığını söyleyerek, "Rusya'yı kuşatmak kolay bir iş değil ama yeni askeri üsler her yerde ortaya çıkıyor. Doğuda, güneyde, kuzeyde ve denizde de yeni silah sistemleri kuruluyor. Batıda daha da fazla. Ama bizimki gibi bir bölgeyi kuşatmak çok zor bir görev" dedi. NATO'nun doğuya ilerlememe konusunda kendilerini aldattığını da savunan Putin, "1990'larda NATO doğuya ilerlemeyeceği konusunda Rusya'ya söz verdikten sonra Rusya açık açık aldatılmış oldu" şeklinde konuştu.

"Rusya ve Çin, ortaklaşa yüksek teknolojili silahlar geliştiriyor"

Batının kendilerine yönelik tehditlere karşı Çin ile birlikte tavır aldıklarını ifade eden Putin, "Güvenlik alanında Çin ile işbirliği yapıyoruz. Çin ordusu önemli ölçüde en gelişmiş silah sistemleriyle donatılmıştır. Hatta bazı yüksek hassasiyetli silahları birlikte geliştiriyoruz. Çin ve Rus ordusu arasında işbirliğini geliştiriyoruz. Ortak tatbikatlar, ortaklaşa gerçekleştirilen uluslararası ordu oyunları, deniz ve havada ortak devriyeler. Rusya ve Çin arasında geniş kapsamlı stratejik bir ortaklık var. Bu ortak çalışmalar hem Rus hem de Çin halkının yararınadır ve uluslararası arena için istikrar unsurudur" dedi. Putin ayrıca Rusya ve Çin arasındaki stratejik ortaklık ve ilişkileri, "Tarihte emsali olmayan bir ortaklık" olarak değerlendirdi.

"Biz değil Batı garanti vermeli"

ABD'li bir gazetecinin, Moskova'nın Ukrayna'ya veya başka herhangi bir egemen devlete karşı saldırmazlık konusunda ne garanti edebileceği ile ilgili sorusunu yanıtlayan Rus lider Putin, "Biz Amerika Birleşik Devletleri sınırlarına mı geldik? veya İngiltere sınırlarına mı geldik? Onlar bizim sınırlarımıza geldiler. Şimdi de diyorlar ki NATO, Ukrayna'da olacak. Yani sistemlerini Ukrayna'ya kuracaklar. Benden garanti istiyorlar. Bize garanti vermelisiniz ve yıllarca susmalısınız" diyerek cevapladı. Putin sözlerinin devamında Rusya'nın eylemlerinin müzakerelere bağlı değil, güvenliğini sağlamaya yönelik olacağını duyurarak, "ABD sınırları yakınına füze mi yerleştiriyoruz? Hayır. Füzeleriyle evimize gelen Amerika Birleşik Devletleri, evimizin eşiğindeler. Açık ve net şekilde NATO'nun doğuya daha fazla ilerleyişi kabul edilemez. Rusya'nın eylemleri tarihsel perspektife dayanarak müzakerelere değil güvenliğini sağlamaya yönelik olacak" diye konuştu.

Putin: nato'nun Doğuya Daha Fazla İlerleyişi Kabul Edilemez füzeleriyle Evimize Gelen Abd
Putin: nato'nun Doğuya Daha Fazla İlerleyişi Kabul Edilemez füzeleriyle Evimize Gelen Abd
Putin: nato'nun Doğuya Daha Fazla İlerleyişi Kabul Edilemez füzeleriyle Evimize Gelen Abd
Putin: nato'nun Doğuya Daha Fazla İlerleyişi Kabul Edilemez füzeleriyle Evimize Gelen Abd

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Putin: 'nato'nun Doğuya Daha Fazla İlerleyişi Kabul Edilemez''füzeleriyle Evimize Gelen Abd' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin: "nato'nun Doğuya Daha Fazla İlerleyişi Kabul Edilemez""füzeleriyle Evimize Gelen Abd" - Son Dakika
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