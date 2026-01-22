Putin ve Abbas Gazze'yi Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Putin ve Abbas Gazze'yi Görüştü

22.01.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, Filistin Devleti'nin kurulması ve Gazze'ye destek için Moskova'da Abbas ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.

Rusya'yı ziyaret eden Abbas, Putin ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Filistin ile ilişkilerin derin kökleri olduğunu belirterek, "İlişkilerimiz, bölgedeki zorluklara rağmen gelişiyor. İkili ticaret hacmi küçük ancak bunun artma yönelimi var. İkili ticaret hacmi üç kat arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Filistin Devleti'nin kurulmasının önemine işaret ederek, "Rusya'nın Filistin meselesinin çözümüne ilişkin yaklaşımı ilkeli ve konjonktüre bağlı değil. Filistin Devleti'nin kurulması ve tam olarak işlemesi ancak Orta Doğu'daki sorunun çözümüne yol açabilecek." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki duruma değinen Putin, Rusya'nın oraya 800 bin ton yardım sağladığı bilgisini paylaştı.

Abbas ile Filistin meselesinin çözüm sürecini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı çerçevesinde "Barış Kurulu"nun oluşturulmasına yönelik inisiyatifini ele alacağını kaydeden Putin, Gazze'nin yeniden inşası için ABD'de dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doları Barış Kuruluna göndermeyi planladıklarını söyledi.

Putin, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Amerikan yönetiminin temsilcileriyle bu konudaki seçenekleri daha önce ele almıştık. Bugün de Moskova'da bu konu üzerine istişareler planlandı." dedi.

"Filistin halkı topraklarına bağlı"

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Rusya'nın ülkeleri için büyük dost olduğunu belirterek, "Rusya, Filistin halkını siyasi ve diplomatik düzeyde destekliyor ve yanında yer alıyor. Sağlanan ekonomik destek de büyük öneme sahip." değerlendirmesini yaptı.

Ülkesindeki duruma değinen Abbas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in işgali, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te yıkımlara yol açtı. Gazze'de ölü ve yaralı sayısı 260 bine ulaştı. Batı Şeria'da binlerce yaralı var. Yıkımlar feci boyutta. Gazze Şeridi neredeyse tamamen yıkıldı. Altyapının yüzde 85'i yıkıldı ancak buna rağmen Filistin halkı topraklarına bağlı. Amerikalılar ve İsraillilerin, Filistinlileri yerinden etme yönündeki girişimlerine kesinlikle karşıyız. Filistin halkı, bedeli ne olursa olsun topraklarını terk etmeyecek."

Barışa ihtiyaç duyduklarını dile getiren Abbas, bunun Birleşmiş Milletler'in (BM) kararları çerçevesinde sağlanması gerektiğini, bu konuda Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Filistin, Moskova, Ekonomi, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin ve Abbas Gazze'yi Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga
Edin Dzeko imza yolunda Edin Dzeko imza yolunda
Yeni tarzı Macron’u Trump’ın diline düşürdü Konuşmasına ara verip dalgasını geçti Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 16:59:11. #7.11#
SON DAKİKA: Putin ve Abbas Gazze'yi Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.