Çin Dışişleri Bakanı Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Sert Şekilde Eleştirdi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Sert Şekilde Eleştirdi

11.08.2022 14:35
Çin Dışişleri Bakanı Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Sert Şekilde Eleştirdi

QİNDAO, 11 Ağustos (Xinhua)-- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çi n'in Taiwan bölgesini ziyareti hakkında konuştu.

QİNDAO, 11 Ağustos (Xinhua)-- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çi n'in Taiwan bölgesini ziyareti hakkında konuştu. Wang, bu ziyaretin uluslararası toplumu yalnızca ABD'nin hegemonik zorbalığı konusunda daha bilinçli hale getireceğini ve tek Çin ilkesine bağlı kalma yön ündeki konsensüsü güçlendireceğini söyledi. Wang, bu açıklamaları Moğolistan, Güney Kore ve Nepal dışişleri bak anlarıyla son temasları sırasında yaptı. Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin tamamen siyasi bir provokasyon olduğu nun kanıtlandığını vurgulayan Wang, bunun ABD tarafından verilen ta ahhütlerin ve Çin'in egemenliğinin ciddi bir ihlali olduğunu söyledi. Wang, "Çin elbette egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli karşı önlemleri kararlı şekilde alacak, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme yönündeki uluslararası ilişkileri yöneten temel normları destekleyecek ve Taiwan Boğazı'nda gerçek anlamda ba rış ve istikrarı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Ziyareti tam bir siyasi komedi olarak nitelendiren bakan, Pelosi'nin performansının yalnızca Çin halkını ulusal yeniden birleşme büyük davasını ilerletme yolunda daha da birleştireceğini ve kararlı hale getireceğini söyledi. Wang, mevcut durumla ilgili üç tehlikeli eğilime karşı uyardı. Wang, ilk olarak, ABD'nin yangını körüklemek için bazı suç ortaklarını toplamasına, bölgesel askeri konuşlandırmaları artırmasına, mev cut durumu daha da tırmandırarak yeni ve daha büyük krizler yaratma ya çalışmasına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Wang, ikinci olarak, "Taiwan bağımsızlığı" güçlerinin durumu yanlış değerlendirip dış güçlerle işbirliği yapmaya devam etmelerine ve ül keyi bölme yolunda ilerlemelerine karşı dikkatli olmak gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı, üçüncü olarak da bazı ülkelerdeki politikacıl arın doğruyu ve yanlışı görmezden gelmesine, aldatmacaya kapılıp siyasi kazanç peşinde koşmasına karşı dikkat edilmesi gerektiğini bel irtti. Bunun, Çin ile bu ülkeler arasındaki ilişkilerin siyasi teme lini ciddi şekilde zayıflatacağını, BM Antlaşması'nı ve II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası sistemi ciddi şekilde baltalayacağını vurguladı. Wang, "Barışı seven ve adaleti savunan tüm ülkelerden dostlarımızla birlikte, Çin'in iç işlerine müdahale eden tüm söz ve eylemlere kar arlılıkla karşı çıkmaya ve Taiwan Boğazı'ndaki barışı baltalayan tü m riskli hareketlere karşı direnmeye, tek Çin ilkesini birlikte kor umaya, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini savunmaya, bölgesel ist ikrarı ve dünya barışını korumaya hazırız" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Sert Şekilde Eleştirdi

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Sert Şekilde Eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Sert Şekilde Eleştirdi - Son Dakika
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