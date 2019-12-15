QR Kod Projesi ile öldürülen kadınlara dikkat çektiler - Son Dakika

Birleşmiş Milletler tarafından kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla her yıl 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 'Dünyayı Turuncuya Boyayalım' kampanyasına Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri de 'QR Kod Projesi' ile destek verdi. Proje kapsamında derslik kapılarına QR kodlu kağıtlar yapıştırılarak, cep telefonlarından barkodların okunması ile öldürülen kadınların isimleri ve ölüm nedenlerine ilişkin bilgilere ulaşılması sağlandı.



Türkiye'de her yıl artarak devam eden kadın cinayetleri sayısı bu yılın ilk 11 ayında 305'e ulaşırken, Birleşmiş Milletler tarafından da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla her yıl 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında 'Dünyayı Turuncuya Boyayalım' kampanyası düzenleniyor. Kampanyaya İzmir'den destek veren beş üniversiteden biri de Yaşar Üniversitesi oldu. Üç lisenin daha destek verdiği kampanya çerçevesinde 16 gün boyunca kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için çeşitli faaliyetler düzenlendi. Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte lise ve üniversite öğrencileri ayrıca Yaşar Üniversitesinde düzenlenen çalıştayda bir araya gelerek, toplumsal cinsiyet konusunda bilgi aldılar.



Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Toker, düzenlenen atölye çalışmasıyla öğrencilerin kendi sloganlarını oluşturduklarını dile getirdi. Doç. Dr. Toker, "Lise ve üniversite öğrencilerimiz bir arada ortak akıl ve enerji ile oluşturdukları manifesto ve sloganlarını okullarındaki faaliyetlerle destekleyip Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılımıyla düzenlenen zirve toplantısında sundular" dedi.



Kampüsün her alanında turuncu uyarılar



Türkiye'deki kadın cinayetlerinin büyük yüzdesinin eşler, eski eşler ya da sevgililer tarafından işlendiğine dikkat çeken Doç. Dr. Huriye Toker, kampanyanın önemini vurguladı. Toker, "İzmir'de sadece Yaşar Üniversitesinde açılan 'Ayrımcılık' dersi kapsamında kampanyaya destek veren öğrenciler, kampüsün açık ve kapalı alanlarına astıkları turuncu bilgi notları, yemekhanede dağıttıkları turuncu peçeteler, kitaplar, balonlar ve duvara yazdıkları yazılar ile tüm kampüsü farkındalığa davet etti. Ayrıca 40'a yakın öğrenci farkındalık projesi arasından Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencileri Esin Özdil, Gizem Çapacı, Ecem Onukar ve Nurten Gökçeoğlu'nun hazırladığı QR kod projesi dikkat çekti. Öğrenciler, derslik kapılarına ürettikleri 57 adet QR kodlu kağıtları yapıştırdı. Böylece cep telefonlarından barkodların okunması ile öldürülen kadınların isimleri ve ölüm nedenlerine ilişkin bilgilere ulaşılması sağlandı" diye konuştu. - İZMİR