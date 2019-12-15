QR Kod Projesi ile öldürülen kadınlara dikkat çektiler - Son Dakika
Son Dakika Yaşam QR Kod Projesi ile öldürülen kadınlara dikkat çektiler - Son Dakika

QR Kod Projesi ile öldürülen kadınlara dikkat çektiler

6 saat önce

Birleşmiş Milletler tarafından kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla her yıl 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 'Dünyayı Turuncuya Boyayalım' kampanyasına Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri de 'QR Kod Projesi' ile destek verdi.

QR Kod Projesi ile öldürülen kadınlara dikkat çektiler, System.String[]

Birleşmiş Milletler tarafından kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla her yıl 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 'Dünyayı Turuncuya Boyayalım' kampanyasına Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri de 'QR Kod Projesi' ile destek verdi. Proje kapsamında derslik kapılarına QR kodlu kağıtlar yapıştırılarak, cep telefonlarından barkodların okunması ile öldürülen kadınların isimleri ve ölüm nedenlerine ilişkin bilgilere ulaşılması sağlandı.


Türkiye'de her yıl artarak devam eden kadın cinayetleri sayısı bu yılın ilk 11 ayında 305'e ulaşırken, Birleşmiş Milletler tarafından da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla her yıl 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında 'Dünyayı Turuncuya Boyayalım' kampanyası düzenleniyor. Kampanyaya İzmir'den destek veren beş üniversiteden biri de Yaşar Üniversitesi oldu. Üç lisenin daha destek verdiği kampanya çerçevesinde 16 gün boyunca kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için çeşitli faaliyetler düzenlendi. Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte lise ve üniversite öğrencileri ayrıca Yaşar Üniversitesinde düzenlenen çalıştayda bir araya gelerek, toplumsal cinsiyet konusunda bilgi aldılar.


Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Toker, düzenlenen atölye çalışmasıyla öğrencilerin kendi sloganlarını oluşturduklarını dile getirdi. Doç. Dr. Toker, "Lise ve üniversite öğrencilerimiz bir arada ortak akıl ve enerji ile oluşturdukları manifesto ve sloganlarını okullarındaki faaliyetlerle destekleyip Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılımıyla düzenlenen zirve toplantısında sundular" dedi.


Kampüsün her alanında turuncu uyarılar


Türkiye'deki kadın cinayetlerinin büyük yüzdesinin eşler, eski eşler ya da sevgililer tarafından işlendiğine dikkat çeken Doç. Dr. Huriye Toker, kampanyanın önemini vurguladı. Toker, "İzmir'de sadece Yaşar Üniversitesinde açılan 'Ayrımcılık' dersi kapsamında kampanyaya destek veren öğrenciler, kampüsün açık ve kapalı alanlarına astıkları turuncu bilgi notları, yemekhanede dağıttıkları turuncu peçeteler, kitaplar, balonlar ve duvara yazdıkları yazılar ile tüm kampüsü farkındalığa davet etti. Ayrıca 40'a yakın öğrenci farkındalık projesi arasından Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencileri Esin Özdil, Gizem Çapacı, Ecem Onukar ve Nurten Gökçeoğlu'nun hazırladığı QR kod projesi dikkat çekti. Öğrenciler, derslik kapılarına ürettikleri 57 adet QR kodlu kağıtları yapıştırdı. Böylece cep telefonlarından barkodların okunması ile öldürülen kadınların isimleri ve ölüm nedenlerine ilişkin bilgilere ulaşılması sağlandı" diye konuştu. - İZMİR

Birleşmiş Milletler, Yaşar Üniversitesi, Aralık, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

51 kişinin öldüğü Arnavutluk'taki depremde ihmal şüphesiyle 9 kişi tutuklandı
İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı Ceren'in katilinin yargılaması 23 Aralık'ta başlayacak Mersin'de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu

Son Dakika Haberleri
17:10 Çin'in devlet yayın organı CCTV, Mesut Özil'in Uygur Türkleri eleştirisi sonrası Arsenal maçını... - Son Dakika Haber
17:06 Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika Haber
17:06 Nepal'de otobüs şarampole yuvarlandı: 14 ölü, 16 yaralı - Son Dakika Haber
17:05 Filiz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Haber
16:58 Afganistan'ın Belh Sağlık Müdürü'nün oğlunun cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika Haber
16:42 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında göçük: 30 ölü - Son Dakika Haber
16:20 "Sahneye neden çağırmadın" cümlesiyle başlayan cinayetlerin sanıklarına ceza yağdı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 17:20:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: QR Kod Projesi ile öldürülen kadınlara dikkat çektiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]