Son Dakika Haberleri: Quick Sigorta Bursa'da

Quick Sigorta Bursa'da

1 saat önce

Quick Sigorta, yarın Bursa'da acenteler toplantısı düzenleyecek.

Quick Sigorta Bursa'da, System.String[]
Quick Sigorta, yarın Bursa'da acenteler toplantısı düzenleyecek.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Quick Sigorta'nın 2019 beklentilerinin yanı sıra acente uygulamaları ve ürünleri hakkında bilgi verilecek.

Toplantıya, Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Quick Sigorta İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kızılbay, Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Halil Alaeddinoğlu ile Finansal Risk ve Analiz Müdürü Yasemin Ezenerden katılacak.

Quick Sigorta yöneticilerinin konuşmalarının yer alacağı ilk bölümün ardından Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) iş birliği ile "Alacak Sigortası, Kredi Kefalet Sigortası ve Findeks Bilgilendirme Paneli" düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:47 Kaynak: AA

CEO, Bursa, Sigorta, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe Merkez Bankasının Hamleleri Sonrası Dolar Düşüşe Geçti Yayın Hayatına Ara Veren Flash TV'de Toplu İşten Çıkarmalar Başladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:31:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Quick Sigorta Bursa'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]